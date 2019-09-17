Китайская промышленность заметила нехватку спроса

Падение глобального спроса и неопределенность, связанная с исходом торговой войны КНР—США, наряду с действием уже введенных сторонами пошлин вызвали рекордное падение макропоказателей Китая. По сообщению Национального бюро статистики КНР, рост промпроизводства в этой стране в августе оказался минимальным за последние 17 лет и составил 4,4% (4,8% в июле, участники рынков ожидали 5,2%).

Рост капвложений за восемь месяцев составил 5,5% (на 0,2% меньше, чем в январе—июле,— это эквивалентно замедлению с 5,2% в годовом выражении в июле до 4,3% в августе). Основной спад зафиксирован в инвестициях в промышленность, при этом вложения в железнодорожную инфраструктуру выросли на 11%, в добычу — на 26,2%. Розничные продажи выросли слабее, чем ожидалось,— на 7,5% (минус 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем).

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вчера заявил, что достижение роста в 6% в этом году будет «очень затруднительно» из-за внешнего давления. Напомним, официальный ориентир роста ВВП (его китайское правительство устанавливает каждый год в марте) на 2019-й составляет 6–6,5%. В прошлом году показатель был равен 6,6%. Однако эта оценка была сделана до того, как США объявили о повышении пошлин практически на весь объем китайского импорта. Сейчас американские пошлины распространяются на поставки из КНР на $362 млрд, Пекин облагает дополнительными тарифами американский импорт примерно на $120 млрд.

«Новые данные подтверждают, что в китайской экономике наблюдается циклическое снижение и даже более слабый юань не сможет полностью компенсировать издержки, связанные с действием защитных пошлин и снижением внешнего спроса»,— указывают в Capital Economics. В ING Bank соглашаются, что объемная фискальная поддержка через увеличение госрасходов не справится с потерей экспортных заказов — в частности, производство смартфонов в КНР сократилось за год на 10,7% год к году, автомобилей — на 7,3%. В итоге темпы роста ВВП Китая в третьем и четвертом кварталах этого года замедлятся до 5,7–5,8%. В целом по году показатель может составить 6%, полагают эксперты банка, ожидая введения новых стимулирующих мер, в том числе в технологическом секторе, для которого Пекин хочет большей независимости от иностранных поставщиков.

Татьяна Едовина