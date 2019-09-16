Начинается суд по иску Apple о возмещении €13 млрд недоплаченных налогов

Во вторник и среду, 17–18 сентября, пройдут первые слушания по иску Apple против Еврокомиссии в Европейском суде общей юрисдикции. В ходе этого процесса Apple и Ирландия будут оспаривать законность назначенной компании Еврокомиссией выплаты в размере €13 млрд. Напомним, в 2016 году Еврокомиссия обязала Apple компенсировать недоплаченные в результате сговора с властями Ирландии налоги. И Apple, и власти Ирландии подали на это решение в суд.

Apple в суде будет представлять финансовый директор компании Лука Маэстри. Как пишет Reuters, Apple на суде, скорее всего, собирается апеллировать к тому, что она не делала ничего нелегального и выполняла американское и ирландское законодательство — такие аргументы компания приводила в своем блоге после того, как Еврокомиссия потребовала от нее выплатить недоплаченные налоги. В решении Еврокомиссии речь шла о том, что Ирландия предоставила Apple незаконные налоговые привилегии, в результате чего в некоторые годы корпорация платила налог в размере лишь 0,005% доходов в Европе. Кроме того, ожидается, что Apple будет настаивать на том, что большую часть налогов она платит в США, где разрабатывается ее продукция и где находится ее штаб-квартира.

Окончание процесса вряд ли последует слишком скоро — ожидается, что Европейский суд общей юрисдикции вынесет решение по делу к концу 2020 года, после чего проигравшая сторона скорее всего подаст апелляцию в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС, где рассмотрение дела займет еще три-четыре года.

О том, как компанию признали виновной в незаконном сговоре с правительством Ирландии, читайте в публикации “Ъ” «Еврокомиссия оштрафовала Apple на $14,5 млрд».

Яна Рождественская