Таможенный генерал расплачивается фамильным золотом

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование и в ближайшие дни направит в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы одного из громких коррупционных уголовных дел последних лет — обвиняемого в получении многомиллионных взяток бывшего первого замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) генерал-майора таможенной службы Сергея Федорова. По версии следствия, деньги он получал от Родиона Тихонова — лидера приморского ОПС, занимавшегося контрабандой. Компенсировать ущерб следствие рассчитывает в том числе за счет фамильных драгоценностей супруги генерала.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, еще в конце мая этого года следователи СКР предъявили обвинение бывшему генералу ФТС в окончательной редакции, после чего предложили ему и его адвокатам ознакомиться с 37 томами (каждый из них насчитывает около 200 страниц) уголовного дела. Судя по последующим действиям следствия, первый замначальника ДВТУ, которого задержали в марте прошлого года во Владивостоке одновременно с участниками оргпреступного сообщества, местный предприниматель Родион Тихонов и его адвокаты с чтением не торопились.

По версии СКР и ФСБ, Родион Тихонов создал ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), с помощью которого через ЗАО «Дальзавод-Терминал», расположенное в центре Владивостока, под видом дешевых китайских стройматериалов ввозил другие дорогие товары, например шубы из ценных мехов, тем самым уклоняясь от уплаты таможенных пошлин (ст. 194 УК РФ). А генерал-майор Федоров якобы «оказывал покровительство коммерческой деятельности» «Дальзавод-Терминала» и «полное содействие в организации работы» этого ЗАО. Как заявляли представители СКР, первый заместитель главы ДВТУ, действуя в составе целой группы коррупционеров, «в период с декабря 2015-го по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и $150 тыс.». В результате Сергея Федорова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), после чего он оказался в спецблоке для бывших сотрудников правоохранительных органов столичного СИЗО-4, более известного как «Медведь».

В свою очередь, господин Тихонов и его предполагаемые подельники погасили причиненный их действиями ущерб, дав показания на сотрудничавших с ними таможенников. Последних, кстати, весной этого года стало больше: из дела о коррупции в отношении генерала ФТС был выделен материал о получении взятки от все того же господина Тихонова на другого замначальника ДВТУ — Павла Фомина, который после всего двух дней расследования был арестован. Между тем в начале этого года Мосгорсуд отказался продлевать сроки содержания под стражей участникам ОПС во главе с Родионом Тихоновым. Отдельно говорилось, что признаков ОПС в действиях обвиняемых не усматривается, за неуплату таможенных пошлин они отбыли под стражей максимально предусмотренный законом срок, кроме того, еще и возместили причиненный государству ущерб. Чуть позже, по неподтвержденным данным, было прекращено уголовное преследование Родиона Тихонова и по фактам дачи взяток — ст. 291 УК РФ предусматривает такую возможность, если у взяткодателя вымогали деньги, он активно способствовал раскрытию преступления или сам добровольно сообщил о нем.

Между тем следователи СКР обратились в Басманный суд, который ограничил двух адвокатов и самого генерала Федорова в сроках ознакомления с материалами дела, отметив, что они «затягивают процесс».

После этого господин Федоров взял нового адвоката, надеясь, что хотя бы ему дадут возможность прочесть дело. Но СКР потребовал и его ограничить в сроках — суд предложил новому защитнику изучить все дело за несколько дней. «Мне не только не дают прочитать дело, но даже конфиденциально переговорить со своим доверителем»,— сообщил “Ъ” новый представитель экс-заместителя главы ДВТУ.

Жена господина Федорова Наталья сообщила “Ъ”, что обвинение, которое предъявлено ее мужу, «не содержит ни одного конкретного действия». «По этим формулировкам можно задержать и посадить любого»,— полагает госпожа Федорова. Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их принадлежность Сергею Федорову». «И это все при многомиллионных взятках, которые ему инкриминируются только на показаниях Тихонова и его водителей. Сергей вину, конечно, не признает»,— заявила “Ъ” Наталья Федорова.

Сергей Сергеев; Алексей Чернышев, Владивосток