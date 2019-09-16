Три года за опрос В Воронеже осуждены полицейские за применение силы к задержанным студентам

Суд вынес приговор двум оперативникам уголовного розыска Воронежа, которые в мае прошлого года пытались получить у двух молодых людей признание в краже мобильного телефона. Как утверждают потерпевшие, для этого полицейские сковали им руки наручниками и душили пакетом. Подсудимые вину отрицают. По их версии, за дверью служебного кабинета в течение шести часов проходил опрос. В ГУ МВД обещают уволить оперативников после вступления приговора в законную силу.

Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил оперуполномоченных уголовного розыска городского отдела полиции №4 лейтенанта Сергея Косьяненко и младшего лейтенанта Олега Соколовского к трем годам двум месяцам и трем годам колонии общего режима соответственно. Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии гособвинения, 25 мая 2018 года «в целях скорейшего раскрытия» уголовного дела о хищении мобильного телефона на студенческой вечеринке полицейские пригласили в отдел ее участников. По материалам дела, в ходе опроса они заставляли двух молодых людей признаться в краже: поочередно завели в служебный кабинет и заковали руки за спиной в наручники. После этого один из оперативников наступал на них ногой, а второй душил пакетом.

Как утверждают потерпевшие Сергей Троянский и Максим Гребенюк, внутрь пакета полицейские налили нашатырный спирт, вдох которого приводил к «жжению во рту, носу, груди и глазах».

«Им было важно, чтобы кто-то взял на себя вину. Один из них заявил мне: решите, кто из вас будет виновен, даю вам десять минут, если не скажете, пытки будут продолжаться»,— рассказывал господин Гребенюк телеканалу «Дождь».





Студенты утверждали, что пыткам подверглись четыре человека, которых заводили в кабинет по нескольку раз. Оттуда доносились крики, а одного из студентов оперативники якобы били по печени.

Адвокат Сергей Локтев, представляющий интересы потерпевших, пояснил “Ъ”, что остальные участники опроса от претензий в адрес полицейских отказались. «У Троянского и Гребенюка зафиксированы телесные повреждения, не повлекшие вред здоровью,— ссадины и синяки в районе предплечий. Кроме того, имеется видео из коридора отдела полиции, на котором потерпевшие руками показывали происходившие в кабинете пытки — жесты удушения и надевания на голову пакета»,— рассказал господин Локтев. По словам адвоката, обвиняемые вину не признавали. В суде они утверждали, что опрос проводился в рамках закона, и после получения показаний все студенты были отпущены из отделения. «Правда, они так и не смогли внятно пояснить, почему он продолжался с 10 утра до 17 вечера и почему потерпевших насильно удерживали в отделе полиции. Подсудимые заявили, что студенты могли уйти в любое время, а паспорта и телефоны им не отдавали "из-за суеты"»,— сказал Сергей Локтев. Он уточнил, что потерпевшие будут обращаться в суд с иском о компенсации морального вреда.

Адвокаты Владимир Кузьмичев и Кристина Манькова, ранее представлявшие интересы подсудимых, от комментариев отказались, пояснив, что вышли из данного процесса. В ГУ МВД России по Воронежской области “Ъ” сказали, что Косьяненко и Соколовский были отстранены от службы в декабре прошлого года. После вступления приговора в законную силу они будут уволены по отрицательным мотивам, уточнили там.

Андрей Прах, Воронеж