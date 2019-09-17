Хладокомбинат в Металлострое стал ближе к Совету Федерации

Владельцем складского комплекса ООО «Санкт-Петербургский хладокомбинат № 7» в поселке Металлострой стала карельская компания по оптовой торговле рыбой «Кавиар». Ее учредителем является Татьяна Кузьмина, которая участвует в совместном бизнесе с сенатором Совета Федерации и владельцем ГК «Карельский рыболовный флот» Игорем Зубаревым. За холодильный склад площадью 14 тыс. кв. м и другое имущество предприятия, которое несколько лет безуспешно пытались реализовать на аукционе, ООО «Кавиар» заплатило 86,5 млн рублей. По оценке участников рынка покупатель приобрел объекты по цене ниже рынка.

Карельское ООО «Кавиар» купило на торгах имущество ООО «Санкт-Петербургский хладокомбинат № 7» в поселке Металлострой, следует из данных федерального реестра сведений о банкротстве. За 86,5 млн рублей компания приобрела холодильный склад площадью 14 тыс. кв. м, нежилые помещения, оборудование, коммуникации, а также получила право долгосрочной аренды земельного участка на 5,3 га. Сделка была заключена в августе, «Кавиар» стал единственным участником аукциона. В начале июля имущество хладокомбината было выставлено на торги за 95,6 млн рублей. С ООО «Кавиар» “Ъ” связаться не удалось: телефон компании, указанный в «СПАРК-Интерфакс», был выключен.

ООО «Кавиар» специализируется на оптовой торговле рыбой, а его единственным учредителем является Татьяна Кузьмина. По данным kartoteka.ru, госпожа Кузьмина совместно с членом Совета Федерации Игорем Зубаревым владеет ООО «Луае-Элит» и руководит ООО «Вест», которое ранее на 100% принадлежало сенатору. Господин Зубарев является владельцем ГК «Карельский рыболовный флот», которая занимается выловом трески, пикши, мойвы, путассу, сельди, скумбрии, окуня и креветок и поставляет на российский рынок более 100 тыс. т рыбы в год. Кроме того, сенатору принадлежит ООО «Рыботорговая сеть», которое выступает инвестором строительства в Кондопоге завода по переработке трески и пикши производительностью более 50 т в сутки за 1,2 млрд рублей.

В 2014 году участники ООО «Санкт-Петербургский хладокомбинат № 7» приняли решение о его ликвидации, а затем компания подала иск о собственном банкротстве, указано в материалах картотеки арбитражных дел. Кредиторская задолженность предприятия составляла 1,3 млрд рублей. В январе 2015 года хладокомбинат признали несостоятельным и ввели в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре. До 2012 года предприятие принадлежало владельцу обанкротившегося импортера рыбы «Атлант-Пасифик» Денису Саврасову, затем его владельцем стало кипрское «Аповест Груп Лтд». В 2016–2017 годах имущество обанкротившегося хладокомбината безуспешно пытались реализовать на площадке Российского аукционного дома. Сначала производственно-складской комплекс компании предлагали приобрести за 212,8 млн рублей, впоследствии его цена опустилась до 111,7 млн рублей.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин предполагает, что новый собственник будет использовать объект для хранения собственной продукции. В зависимости от объемов производства «Кавиар» возможны варианты, что вакантные площади будут сдаваться в аренду, отмечает он. Площади хладокомбината могут использоваться как производственно-складской центр, оптово-распределительный или логистический комплекс, сказано в материалах Российского аукционного дома. Емкость комплекса позволяет хранить более 9,3 тыс. т товара.

Цена выглядит небольшой, поэтому, скорее всего, имущество ООО «Санкт-Петербургский хладокомбинат № 7» было приобретено с долгами, поясняет управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management Ольга Шарыгина. Это слишком маленькая цена за складской комплекс, стоимость таких объектов составляет сотни миллионов рублей, уточняет заместитель генерального директора Knight Frank St. Petersburg Михаил Тюнин. Еще несколько лет назад это была бы крупная сделка для складского рынка Петербурга, но сейчас скорее относится к средним, говорит эксперт.

Константин Куркин