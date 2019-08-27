Микрофинансам не хватает займов

В 2019 году рынок микрофинансирования столкнулся со значительным снижением интереса со стороны инвесторов после ухода ряда крупных компаний и повышения регуляторных требований. По прогнозам аналитиков, к концу 2020 года объем инвестиций вырастет не более чем на 30%, а при вполне вероятном негативном сценарии может и вовсе сократиться на 20%. Эксперты считают, что ждать реализации позитивного сценария не стоит: на рынке сохраняется «атмосфера всеобщей неуверенности», способствуя оттоку средств.

По оценке аналитического центра МФК «Займер», к концу 2020 года объем инвестиций в микрофинансовый бизнес может вырасти в 1,2–1,3 раза. «Основными факторами влияния выступят, с одной стороны, усиливающиеся позиции ключевых игроков при сохранении высокого спроса населения на микрозаймы, с другой — регуляторные нормативы, ограничивающие рентабельность компаний»,— поясняет гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По мнению аналитиков компании, наиболее вероятно, что микрозаймы останутся востребованным продуктом на фоне отсутствия взрывного роста реальных доходов населения и почти полностью уйдут в онлайн в арсенал крупных игроков.

Сокращение числа компаний, выдающих займы до зарплаты, будет способствовать активному развитию длинных займов, что сохранит инвестиционный интерес и даже может привлечь ряд банковских вкладчиков из-за высокой относительно других видов инвестиций доходности, полагают аналитики. По словам господина Макарова, доверие к рынку МФО и пул инвесторов будут расти параллельно, а снижение прибыльности компаний повлечет и уменьшение на 1–2 п. п. ставок на инвестиции. Из-за этого по итогам 2020 года вложения вряд ли превысят 20 млрд руб., что примерно на 30% больше, чем в конце 2018 года. Участие физлиц не превысит четверти всех инвестиций.

Впрочем, вследствие возрастающей регуляторной нагрузки и резкого падения рентабельности МФО привлечение инвесторов может осложниться. Высокий входной порог (1,5 млн руб.) и отсутствие гибкой системы выпуска бондов грозит переключить внимание средних инвесторов на более доступные и прибыльные продукты конкурентов. «Вероятный рост рынка нелегальных кредиторов также может снизить доверие к деятельности МФО,— полагает Роман Макаров.— В этом случае объем инвестиций снизится ориентировочно на 15–20%». Развитию негативного сценария может способствовать и ограничение на вложения в МФО только для квалифицированных инвесторов.

Участники рынка отмечают, что интерес инвесторов к инвестиционным займам в МФО в этом году заметно упал. «Это случилось из-за негативного информационного фона, связанного с уходом с рынка крупных игроков, и регуляторного давления»,— отмечает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. По ее оценке, направление просядет на 20–22% по отношению к прошлому году. «ЦБ в первом квартале 2019 года зафиксировал минимальный за последние шесть кварталов объем привлеченных МФК инвестиций физлиц-неучредителей,— говорит председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.— И сокращение может продолжиться в том числе и за счет "охлаждения" политики привлечения самих игроков». По его словам, обеспечить рост объема привлечения могло бы увеличение ставок за счет увеличения конкуренции в сегменте. По мнению госпожи Хорошко, МФО, стремясь диверсифицировать источники фондирования, будут привлекать средства за счет выпуска облигаций.

Впрочем, эксперты считают, что говорить о реализации позитивного сценария не приходится. «Регуляторная нагрузка и крах крупнейших игроков на рынке микрофинансирования в последнее время дали большой доле инвестиционной аудитории сигнал о его ненадежности»,— отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, добавляя, что легальному рынку даже с существующим уровнем ограничений и контроля «расти просто некуда». Даже если для инвесторов оставят минимальный порог входа в 1,5 млн руб., поясняет он, больших привлечений МФО не увидят, так как на рынке сохраняется «атмосфера всеобщей неуверенности».

Светлана Самусева