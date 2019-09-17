Л1 пристроила бизнес-центр

На офисном рынке Петербурга состоялась одна из крупнейших сделок этого года. Строительная компания Л1 нашла покупателя на бизнес-центр на Каменноостровском проспекте площадью 6,1 тыс. кв. м. Им стало ООО «БЦ "Стоун"», владельцем которого является сын основателя группы «Эталон» Вячеслава Заренкова Дмитрий. Интерес к объекту, который долгое время пытались продать, могла повысить проведенная реконцепция, считают аналитики.

Компания Л1 продала бизнес-центр на Каменноостровском проспекте, 11, входящий в состав жилого комплекса «Серебряные зеркала», сообщил “Ъ” представитель застройщика. Объект приобрело ООО «БЦ "Стоун"», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), принадлежит бывшему гендиректору ГК «Эталон» Дмитрию Заренкову. Сумму сделки в Л1 не раскрыли, но отметили, что она является крупнейшей на рынке офисной недвижимости Петербурга в этом году. На сайте ЦИАН объект продавался за 644 млн рублей.

Семиэтажное здание бизнес-центра было введено в эксплуатацию в 2015 году, его площадь составляет 6,1 тыс. кв. м. На первом этаже предусмотрено размещение кафе и торговых помещений, а со второго по шестой этаж расположены офисные площади. Новый собственник будет сдавать объект IT-компании ООО «Вейваксесс Сервис», которая займет 70% площадей бизнес-центра, рассказал представитель Л1. По оставшимся площадям ведутся переговоры, добавил он. С Дмитрием Заренковым “Ъ” связаться не удалось.

Дмитрий Заренков входил в совет директоров группы «Эталон», но покинул его в феврале после того, как в капитал девелопера вошла АФК «Система». С 2007 по 2012 года он занимал должность гендиректора «Эталона». По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Заренков является владельцем компаний ООО «Аэропилот», ООО «Петродомин», ООО «Царст», деятельность которых связана с управлением или продажей недвижимости.

По оценке генерального директора Colliers International в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, сумма сделки могла быть близка к 600 млн рублей. Объект экспонировался по цене 640 млн рублей, примерно по этой цене сделка и была закрыта, предполагает руководитель отдела рынков капитала и инвестиций в недвижимость Maris в ассоциации с CBRE Алексей Федоров. Он много лет стоял в продаже как офисное здание без отделки, но не пользовался спросом, указывает эксперт. Подстегнуть интерес к объекту могла реконцепция, проведенная независимой управляющей компанией, считает господин Косарев. По словам заместителя руководителя отдела исследований компании JLL в России и СНГ Владислава Фадеева, речь идет о второй по размеру инвестиционной сделке на офисном рынке Петербурга в 2019 году после покупки УК «Сенатор» здания на Большой Морской, 30, у банка ВТБ.

По словам господина Федорова, технические характеристики бизнес-центра немного устарели, но в целом соответствуют классу B+. От покупателя потребуются некоторые дополнительные инвестиции в ремонт и дозаполнение объекта, но есть потенциал сделать один из лучших БЦ в этом районе, полагает он. Близость станции метро и расположение на Каменноостровском проспекте не оставляют сомнений в том, что объект будет иметь стабильно высокий коэффициент заполняемости, уверен господин Косарев. Петроградский район очень популярен среди всех категорий арендаторов, в том числе и среди IT-компаний, которые остаются основным драйвером офисного рынка Петербурга, подчеркивает господин Фадеев.

Константин Куркин