В Армении освобожден от должности глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, занявший этот пост сразу после сразу после прихода к власти в мае прошлого года премьер-министра Никола Пашиняна. В понедельник президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра уже подписал указ об освобождении Ванецяна от должности директора СНБ.

Артур Ванецян возглавил СНБ 10 мая 2018 года — спустя два дня после победы «бархатной революции» и утверждения в должности премьер-министра Никола Пашиняна. До этого он был замначальника управления СНБ по Еревану. В понедельник на пресс-конференции в Ванадзоре господин Пашинян объявил об отставке господина Ванецяна «в результате ряда обсуждений с директором СНБ и по обоюдному согласию». Пока, по словам премьера, господин Ванецян, который также возглавляет Федерацию футбола Армении, сосредоточится «на очень важном вопросе, имеющем национальное и государственное значение,— выводе сборной Армении по футболу в финальную часть первенства Европы».

Причины его ухода не поясняются, но из заявления, сделанного самим Артуром Ванецяном, следует, что тот не во всем был согласен с руководством страны.

«У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, неумение отличить важное от второстепенного, а переходное от постоянного — подобный стиль работы — не тот путь, который приведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и подобные развития несовместимы,— говорилось в заявлении Ванецяна, выложенном на странице СНБ в Facebook.— Пусть моя отставка станет отрезвляющим шагом: "Остановись!", во всех остальных случаях победит долг перед Родиной».

«Я заявляю официально: за этот период не было ни одного случая, чтобы господин Ванецян сказал, что у него есть какая-то проблема с честью офицера. Поэтому мне непонятно, о чем он говорит»,— заявил, отвечая на вопросы журналистов, премьер. При этом он отказался отвечать на вопрос, был ли он недоволен работой Ванецяна, заявив, что «работа главы СНБ — это не та работа, которую можно обсуждать публично». Не стал он называть и возможного преемника Артура Ванецяна на посту главы СНБ, пояснив журналистам: «Есть кандидатуры, рассмотрим, примем решение».

Между тем слухи о скорой отставке главы СНБ в последнее время активно муссировались в армянских СМИ. Ведомство играло важную роль в инициированной премьером антикоррупционной кампании, которая затронула ряд видных деятелей старого режима. В результате чего Артур Ванецян стал одним из самых популярных лиц новой власти.

При этом глава СНБ оказался замешан и в ряде скандалов. Его имя, в частности, фигурировало в скандале с прослушкой по делу экс-президента Роберта Кочаряна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполнителей и заказчиков которой так и не нашли. Недовольство части правящего блока «Мой шаг» вызвало и инициированное СНБ уголовное дело против главы Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна — одного из видных сподвижников Никола Пашиняна и деятелей «бархатной революции».

Директор Института Кавказа Александр Искандарян считает естественной отставку главы СНБ. «Правительство может формироваться долго и по принципу вместе пройденного пути. А внутри правительств, которые формируются после революции очень быстро и из людей, пришедших из разных сфер, через какое-то время начинаются расколы. Естественно, что в данном случае мы видим разногласия и внутри парламента, и внутри правительства — и этот шаг еще одно тому свидетельство»,— заявил он “Ъ”. Эксперт также отметил, что нельзя исключать вариант ухода экс-главы СНБ в политику, учитывая его высокий рейтинг популярности.

В свою очередь, армянский политолог Грант Микаелян заявил, что отставка Артура Ванецяна давно обсуждалась в околополитических кругах. «Судя по публичным заявлениям, его отставка связана с разным пониманием характера и методологии политики государственного строительства и несогласием с руководством по этому поводу. Обращение Ванецяна не имеет конкретного адресата, но исходя из контекста, я бы предположил, что имеется в виду либо администрация премьер-министра Армении, либо парламентское большинство»,— заявил эксперт “Ъ”. Он не считает, что экс-глава СНБ займется политической деятельностью: «Скорее напротив: можно предположить, что Артур Ванецян хочет из политики уйти. Возможно, уход связан с тем, что деятельность возглавляемого им ведомства воспринимается как все более публичная и политизированная, что противоречит профессиональной этике работников спецслужб, а сам он не видит возможности это изменить».

Айк Халатян, Ереван