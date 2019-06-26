В Армении участились аресты Роберта Кочаряна Экс-президент опять оказался под стражей, но обещал продолжить борьбу с новой властью

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Выпущенный на свободу 18 мая после поручительства двух президентов Нагорного Карабаха, господин Кочарян во вторник был вновь взят под стражу. При этом Конституционный суд продлил до 9 июля срок рассмотрения апелляции защиты. Роберт Кочарян считает дело сфабрикованным и обещает продолжить борьбу со своим главным оппонентом, премьером Николом Пашиняном. Противостояние двух лидеров Армении усиливает раскол в стране через год после прихода к власти Никола Пашиняна на волне массовых антиправительственных протестов.

Решению Апелляционного суда, удовлетворившего жалобы прокуратуры на решение суда общей юрисдикции по делу экс-президента Роберта Кочаряна и потребовавшего его нового ареста, предшествовал громкий скандал.

Сторона защиты отказалась присутствовать при оглашении решения Апелляционного суда, выражая несогласие с действиями судьи Армена Даниеляна, который 21 июня неожиданно сообщил, что прекращает рассмотрение дела и 25-го вынесет по нему решение. Перед этим судья отказался рассмотреть ходатайство защиты с просьбой приостановить разбирательство и направить дело в Конституционный суд.

Прокуратура стала добиваться повторного ареста Роберта Кочаряна, после того как 18 мая суд первой инстанции изменил ему меру пресечения и освободил под личное поручительство бывшего и действующего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Свое решение судья Даниелян мотивировал тем, что «поведение защиты направлено на нарушение нормального хода судебного заседания и его неуместное затягивание».

Страсти накалились еще больше, после того как стало известно, что в конце прошлой недели господин Даниелян обратился в полицию с просьбой обеспечить его безопасность.

До этого судья Даниелян трижды отказался брать самоотвод. Притом что к этому его призывали как сторона защиты, так и адвокат Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время событий марта 2008 года.

Взять самоотвод судью Даниеляна призвал и лично Роберт Кочарян, пригрозив ему ответственностью в будущем.

«Будучи знакомым с материалами этого уголовного дела, отмечу, что оно целиком сфабриковано. В очередной раз призываю вас откреститься от этого дела, оно дурно пахнет, и в будущем люди, сфабриковавшие это дело, сшившие его, будут привлечены по закону к строжайшей ответственности»,— предупредил в ходе судебного заседания Роберт Кочарян.

А его адвокаты заявили, что в истории уголовного судопроизводства в Армении не было прецедента, чтобы защите не разрешили представить свою позицию. «Обвиняемый был лишен возможности участвовать в рассмотрении вопроса о своей свободе, что является грубейшим нарушением его прав и принципа состязательности в уголовном процессе. Это позорный шаг»,— негодовал адвокат Ованнес Худоян.

Сам экс-президент в интервью «Пятому телеканалу» заявил, что не считает себя виновным в гибели людей во время мартовских событий 2008 года, и назвал одним из главных ответственных за массовые беспорядки десятилетней давности нынешнего премьера Никола Пашиняна, который тогда был одним из лидеров уличных протестов. «Сегодняшний премьер-министр напрямую несет ответственность за массовые беспорядки 1 марта 2008 года и, конечно, хотел бы пересмотреть историю, найти виновных за эти события. И в данном случае, в его представлении, виновным являюсь именно я»,— заметил он.

В том же интервью Роберт Кочарян четко дал понять: несмотря на возбужденное против него уголовное дело, он не намерен уходить из политики и в будущем продолжит борьбу с Николом Пашиняном.

«Очевидно, что я буду противником этой власти. Политические процессы покажут, основным или не основным противником и какую роль я сыграю на оппозиционном поле»,— заявил он. На вопрос о том, рассчитывает ли он вновь оказаться у власти, господин Кочарян ответил уклончиво: «Если будут более молодые, энергичные, с глубокими знаниями люди, в которых я увижу силу, способную повести страну вперед, то не вижу проблем — наоборот, я обрадуюсь, увидев этих людей. Но, повторюсь, оставим этот вопрос открытым».

Экс-президент также не исключил, что уголовное преследование в отношении него может быть связано с его позицией по карабахскому конфликту. «Мое прошлое может беспокоить те силы, которые стремятся не к проармянскому варианту урегулирования карабахского конфликта»,— заявил Роберт Кочарян.

Пришедший к власти на волне массовых протестов весной прошлого года Никол Пашинян за десять лет до этого был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, уступившего соратнику Роберта Кочаряна Сержу Саргсяну. Заявив о массовых фальсификациях, оппозиция вывела людей на улицы, где пролилась кровь. После этого Никол Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям и приговорен к семилетнему тюремному сроку. После свержения президента Саргсяна лидер «бархатной революции» в Ереване назвал одной из своих задач раскрытие «дела 1 марта».

Между тем после нового взятия Роберта Кочаряна под стражу в ближайшие недели Армению ждет продолжение судебных баталий, ставших бурным выяснением отношений двух лидеров страны — бывшего и нынешнего.

Конституционный суд Армении продлил до 9 июля срок рассмотрения заявления судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна о приостановлении производства по делу Кочаряна и других фигурантов «дела 1 марта» и принял к рассмотрению два обращения защиты.

На этом фоне драматичные события произошли в руководстве Конституционного суда, где в конце прошлой недели неожиданно воцарилось двоевластие. На заседании парламента избранный судьей Конституционного суда Ваге Григорян, принося присягу, заявил, что возлагает на себя полномочия председателя КС. Между тем в правящем парламентском блоке «Мой шаг» действия Ваге Григоряна поддержали, а депутат Николай Багдасарян призвал полицию не пускать в Конституционный суд его действующего главу Грайра Товмасяна.

Независимые юристы назвали действия господина Григоряна самоуправством. «Это очень опасная тенденция, направленная против правовой безопасности»,— заявил специалист по конституционному праву Вардан Айвазян.

Айк Халатян, Ереван; Сергей Строкань