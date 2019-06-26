В Армении участились аресты Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Выпущенный на свободу 18 мая после поручительства двух президентов Нагорного Карабаха, господин Кочарян во вторник был вновь взят под стражу. При этом Конституционный суд продлил до 9 июля срок рассмотрения апелляции защиты. Роберт Кочарян считает дело сфабрикованным и обещает продолжить борьбу со своим главным оппонентом, премьером Николом Пашиняном. Противостояние двух лидеров Армении усиливает раскол в стране через год после прихода к власти Никола Пашиняна на волне массовых антиправительственных протестов.
Решению Апелляционного суда, удовлетворившего жалобы прокуратуры на решение суда общей юрисдикции по делу экс-президента Роберта Кочаряна и потребовавшего его нового ареста, предшествовал громкий скандал.
Сторона защиты отказалась присутствовать при оглашении решения Апелляционного суда, выражая несогласие с действиями судьи Армена Даниеляна, который 21 июня неожиданно сообщил, что прекращает рассмотрение дела и 25-го вынесет по нему решение. Перед этим судья отказался рассмотреть ходатайство защиты с просьбой приостановить разбирательство и направить дело в Конституционный суд.
Прокуратура стала добиваться повторного ареста Роберта Кочаряна, после того как 18 мая суд первой инстанции изменил ему меру пресечения и освободил под личное поручительство бывшего и действующего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Свое решение судья Даниелян мотивировал тем, что «поведение защиты направлено на нарушение нормального хода судебного заседания и его неуместное затягивание».
До этого судья Даниелян трижды отказался брать самоотвод. Притом что к этому его призывали как сторона защиты, так и адвокат Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время событий марта 2008 года.
Взять самоотвод судью Даниеляна призвал и лично Роберт Кочарян, пригрозив ему ответственностью в будущем.
«Будучи знакомым с материалами этого уголовного дела, отмечу, что оно целиком сфабриковано. В очередной раз призываю вас откреститься от этого дела, оно дурно пахнет, и в будущем люди, сфабриковавшие это дело, сшившие его, будут привлечены по закону к строжайшей ответственности»,— предупредил в ходе судебного заседания Роберт Кочарян.
А его адвокаты заявили, что в истории уголовного судопроизводства в Армении не было прецедента, чтобы защите не разрешили представить свою позицию. «Обвиняемый был лишен возможности участвовать в рассмотрении вопроса о своей свободе, что является грубейшим нарушением его прав и принципа состязательности в уголовном процессе. Это позорный шаг»,— негодовал адвокат Ованнес Худоян.
Сам экс-президент в интервью «Пятому телеканалу» заявил, что не считает себя виновным в гибели людей во время мартовских событий 2008 года, и назвал одним из главных ответственных за массовые беспорядки десятилетней давности нынешнего премьера Никола Пашиняна, который тогда был одним из лидеров уличных протестов. «Сегодняшний премьер-министр напрямую несет ответственность за массовые беспорядки 1 марта 2008 года и, конечно, хотел бы пересмотреть историю, найти виновных за эти события. И в данном случае, в его представлении, виновным являюсь именно я»,— заметил он.
«Очевидно, что я буду противником этой власти. Политические процессы покажут, основным или не основным противником и какую роль я сыграю на оппозиционном поле»,— заявил он. На вопрос о том, рассчитывает ли он вновь оказаться у власти, господин Кочарян ответил уклончиво: «Если будут более молодые, энергичные, с глубокими знаниями люди, в которых я увижу силу, способную повести страну вперед, то не вижу проблем — наоборот, я обрадуюсь, увидев этих людей. Но, повторюсь, оставим этот вопрос открытым».
Экс-президент также не исключил, что уголовное преследование в отношении него может быть связано с его позицией по карабахскому конфликту. «Мое прошлое может беспокоить те силы, которые стремятся не к проармянскому варианту урегулирования карабахского конфликта»,— заявил Роберт Кочарян.
Пришедший к власти на волне массовых протестов весной прошлого года Никол Пашинян за десять лет до этого был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, уступившего соратнику Роберта Кочаряна Сержу Саргсяну. Заявив о массовых фальсификациях, оппозиция вывела людей на улицы, где пролилась кровь. После этого Никол Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям и приговорен к семилетнему тюремному сроку. После свержения президента Саргсяна лидер «бархатной революции» в Ереване назвал одной из своих задач раскрытие «дела 1 марта».
Конституционный суд Армении продлил до 9 июля срок рассмотрения заявления судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна о приостановлении производства по делу Кочаряна и других фигурантов «дела 1 марта» и принял к рассмотрению два обращения защиты.
На этом фоне драматичные события произошли в руководстве Конституционного суда, где в конце прошлой недели неожиданно воцарилось двоевластие. На заседании парламента избранный судьей Конституционного суда Ваге Григорян, принося присягу, заявил, что возлагает на себя полномочия председателя КС. Между тем в правящем парламентском блоке «Мой шаг» действия Ваге Григоряна поддержали, а депутат Николай Багдасарян призвал полицию не пускать в Конституционный суд его действующего главу Грайра Товмасяна.
Независимые юристы назвали действия господина Григоряна самоуправством. «Это очень опасная тенденция, направленная против правовой безопасности»,— заявил специалист по конституционному праву Вардан Айвазян.
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