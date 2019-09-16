Путин рассказал о развитии торгово-экономических связей с Ираном

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Ирана Хасаном Роухани отметил положительную динамику в отношениях между странами. По словам российского лидера, двусторонние торгово-экономические связи государств активно развиваются — рост за первое полугодие 2019 года составил 17%.

«Хотел бы вначале отметить, что отношения между Россией и Ираном развиваются весьма успешно, речь идет и о политическом взаимодействии, активно сотрудничаем на международной арене и на площадке ООН и на площадке других организаций, в том числе ШОС»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что процедуры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по созданию зоны свободной торговли с Ираном фактически закончены. Президент России обратил внимание на значительный вклад Ирана в процессы урегулирования в Сирии: ликвидацию очагов терроризма и создание механизмов политического урегулирования. Владимир Путин выразил надежду на приближение финальной фазы формирования Конституционного комитета. Он также отметил общую позицию стран по сохранению подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который подразумевал отказ Тегерана от ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Господин Роухани согласился, что отношения государств «продвигаются в сторону развития», а спектр двусторонних связей затрагивает помимо экономики также сотрудничество в оборонной и ядерных сферах.

«Я считаю, что в нынешний важный исторический момент наша работа с РФ, являющейся важнейшим участником ООН, в нынешних условиях, когда американцы проявляют признаки гегемонизма, например в сфере мореходства в регионе, и попирают международные нормы, наши контакты и наша работа очень важны»,— сказал господин Роухани.

Иранский лидер высоко оценил роль России в сохранении формата СВПД в свете попыток США «разрушить договоренность».

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали СВПД. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В ответ Тегеран начал поэтапное сокращение обязательств по ядерной сделке.

Подробнее о последних сокращениях обязательств — в материале “Ъ” «Иран ответил на санкции Вашингтона».