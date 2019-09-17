За полимерное поведение

Химический холдинг «Галополимер», несколько лет назад «прописавший» свой бизнес в Перми, планирует перерегистрировать его часть в Москве. Переезд компаний в холдинге объясняют необходимостью расширять сферу деятельности и обеспечением мобильности. Эксперты полагают, что причиной может стать отмена льготы на прибыль. Краевые власти не ожидают негативного эффекта от смены регистрации компании.



Пермское ООО «Торговый дом „Галополимер“» сменит место регистрации. Данные об этом 10 сентября появились в базе «СПАРК-Интерфакс». Новое место регистрации компании — Москва. Сейчас компания зарегистрирована по Комсомольскому проспекту, 28а.

ООО «ТД „Галополимер“» наряду с АО «Галополимер Пермь» и ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» входит в АО «Галополимер», которое зарегистрировано в Перми. Само АО «Галополимер» принадлежит кипрской Ftorchem LTD. Предприятие специализируется на производстве фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии (кислоты, щелочи, соли). ООО «ТД „Галополимер“» вошло в холдинг недавно, в 2017 году, изначально называлось АО «Пермсоль». С помощью этой компании «Галополимер» планировал выйти на рынок дорожных реагентов. В 2018 году выручка ООО составила 4,9 млрд руб. (в 2017-м — 6 млрд руб.), чистая прибыль — 57 млн руб. (165 млн руб. в 2017-м).

Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в АО «Галополимер», в ближайшее время сменить юридическое местонахождение могут и другие предприятия. Перерегистрацию ООО «ТД „Галополимер“» в холдинге объяснили «решением участника».

«Необходимость перерегистрации предприятия диктуется рынком, расширением сферы деятельности и нацелена на обеспечение его большей мобильности. По этим же причинам планируется изменение адреса местонахождения ряда компаний группы АО „Галополимер“ в ближайшее время»,— пояснили в компании.





Напомним, изначально холдинг «Галополимер» базировался в Москве, пермскую прописку имела лишь его пермская площадка — АО «Галополимер-Пермь» (бывший «Галоген»). Но к 2016 году вся группа перерегистрировалась в Перми, объяснив это более комфортным налогообложением: в Пермском крае действовала 4%-ная безадресная льгота по налогу на прибыль.

Отметим, что в то время пермские активы «Галополимера» были убыточными, но за время нахождения холдинга в Перми предприятия группы улучшили финансовые показатели. Выручка ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» выросла с 9,4 млрд руб. в 2017-м до 11,3 млрд руб. в 2018-м. Чистая прибыль возросла с 483 млн руб. до 1,4 млрд руб. При этом по итогам 2016 года предприятие зафиксировало убыток 723 млн руб. Также о росте выручки и чистой прибыли отчиталось АО «Галополимер Пермь»: с 3,6 до 4,8 млрд руб. и с 203 до 656 млн руб. соответственно.

Торговый дом в 2018 году уплатил 15,3 млн руб. налога на прибыль, «Галополимер Кирово-Чепецк» — 189 млн руб., «Галополимер Пермь» — 167 млн руб., а АО «Галополимер» — 1,2 млн руб.

Напомним, льгота по налогу на прибыль в Прикамье по решению краевых властей сейчас поэтапно сворачивается. Из-за льготной ставки по налогу на прибыль краевой бюджет ежегодно недополучает порядка 11 млрд руб. Ставка повышается постепенно: с 13,5% в 2018-м до 14,75% в 2019-м и 15,75% в 2020-м. К 2021 году все региональные льготы по налогу на прибыль будут отменены.

Высокопоставленный ис­точник „Ъ-Прикамье“ в правительстве признался, что топ-менеджмент «Галополимера» не предупреждал власти о переносе торгового дома в Москву. При этом собеседник не опасается, что эти действия каким-либо образом приведут к снижению налоговой базы в Прикамье.

«Перенос торгового дома не показательное действие. Завод остается в регионе, и его никак не перенесешь»,— отметил собеседник.

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету Елена Зырянова считает, что ранее юрлица группы «Галополимер» зарегистрировались в Прикамье, возможно, из-за налоговой льготы. Их уход может сказаться на бюджете негативно: «Если компания принимает решение уходить, то бюджет теряет налоги». При этом госпожа Зырянова уточнила, что менедж­мент при принятии таких решений рассматривает ряд аргументов.

«Сейчас менедж­мент будет руководствоваться другими мотивами, если ушел приоритетный из них — налогообложение. Во главу угла при выборе региона может быть поставлена логистика, местонахождение центрального офиса и так далее»,— добавила депутат.

Юлия Сырова