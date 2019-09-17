«Мы здесь власть»

Сегодня в Улан-Удэ состоится инаугурация мэра города Игоря Шутенкова, избранного на этот пост 8 сентября. Тем временем в столице Бурятии не утихает протестная волна. В воскресенье на разрешенный митинг в парке «Юбилейный», организованный несогласными с итогами выборов мэра столицы, собралось более тысячи человек. Напомним, по официальным данным первый секретарь рескома КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев проиграл выборы самовыдвиженцу исполняющему обязанности руководителя гор-администрации Игорю Шутенкову. Люди требовали перевыборов. К митингующим выходил глава Бурятии Алексей Цыденов, но диалога с ними у него не вышло.

Больше тысячи человек собрались в воскресенье на митинг в парке «Юбилейный» с требованиями отменить результаты выборов мэра Улан-Удэ, которые, согласно официальным данным, выиграл самовыдвиженец Игорь Шутенков, набрав 52,5% голосов при явке в 34%. Первый секретарь рескома КПРФ Вячеслав Мархаев получил 36,58%. После объявления результатов выборов вечером 9 сентября на площади Советов Улан-Удэ собрался стихийный митинг, который не расходился до утра. Протестующие требовали отмены результатов выборов и выхода к народу главы Бурятии Алексея Цыденова. На следующий день силовики, разбив топорами стекла машины, задержали сидевших в ней активных участников протеста: блогера Дмитрия Баирова и депутата народного хурала от КПРФ Баира Цыренова. Суд арестовал господина Баирова на пять суток и оштрафовал его на 15 тыс. руб. Но стихийное собрание продолжалось.

В ночь на 12 сентября силовики штурмовали автобус с протестующими и задержали 17 человек. После этого была подана заявка на официальный митинг в парке «Юбилейный». В пятницу господин Цыденов позвал к себе на беседу всех кандидатов в мэры Улан-Удэ. Однако Вячеслав Мархаев от нее уклонился, в свою очередь, пригласив главу республики на митинг. Господин Цыденов обещал над приглашением подумать. Он появился в гуще людей, когда митинг уже был в полном разгаре. Организаторы позвали его на сцену, но из толпы закричали: «Пусть подождет! Мы неделю его ждали!». Протестующие продолжали кричать, не давая господину Цыденову говорить. Тогда он передал микрофон в толпу и один из участников митинга крикнул ему: «Мы хотим вашей отставки!». Потом, срываясь, в микрофон закричала женщина. Она заявила, что против того, чтобы городом Улан-Удэ руководил Шутенков, потому что «голосовала за Мархаева, как и многие другие». В это время господин Мархаев тоже поднимался на сцену.

«Я не побоялся, я пришел», — напомнил о себе Алексей Цыденов. «Мы думаем, что избирательная комиссия вам искаженные цифры предоставила»,— обратился к нему Вячеслав Мархаев, говоря о результатах голосования 8 сентября. Собравшимся предложили посмотреть кадры, снятые в день выборов. На них подвыпившие люди рассказывали, что за деньги голосовали за Шутенкова. Со словами «неужели вы думаете, что весь Улан-Удэ вот таких алкоголиков?» господин Цыденов предложил передать эти материалы в правоохранительные органы. Тогда экран снова ожил, и на нем появились кадры того, как силовики разгоняли протестующих на площади Советов и как разбивали машины топорами. «Требуем перевыборы!», «Судьбу выборов решили алкоголики и запуганные!», «У нас украли выборы!»— выкрикивали люди из толпы. На это господин Цыденов сказал, что уходит со сцены и пообщается с людьми в толпе. Вслед ему кричали «Позор! В отставку!», а господин Мархаев припоминал, как глава республики накануне выборов сказал ему в личной беседе, что «сделает все, чтобы Шутенков стал мэром». Действия силовиков, разгоняющих «мирное собрание горожан», он назвал преступными и потребовал отправить в отставку руководство республиканского ГУ МВД. В резолюцию митинга участники также включили требование отставки Алексея Цыденова и назначения новых выборов мэра Улан-Удэ «под контролем общественности». Резолюцию направят президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, министру МВД Владимиру Колокольцеву и главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Расходились митингующие под выкрики «Мы здесь власть!».

Уже по завершении митинга стало известно, что суд арестовал еще одного участника массовых протестов — Дмитрия Хараева, который подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие полагает, что 12 сентября 2019 года господин Хараев, являясь участником несанкционированного митинга, распылил в лицо правоохранителя газовый баллончик, когда силовики потребовали от протестующих покинуть автобус, в котором те находились. По решению суда, Дмитрий Хараев проведет под арестом два месяца.

Екатерина Еременко