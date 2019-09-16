В Ростовской области на этой неделе ожидается похолодание и дожди

На этой неделе жителей Ростовской области ожидает похолодание и дожди, сообщает Росгидрометцентр. В понедельник, 16 сентября, столбики термометров днем покажут не больше +24 ° С. Ночью температура опустится до +13 ° С, но днем во вторник потеплеет до +25 ° С, но уже вечером погода резко изменится. В регионе похолодает до +15 ° С и пойдет дождь. В среду на протяжении всего дня будет идти небольшой дождь, температура воздуха составит +22 ° С. Самой холодно в неделе станет ночь на четверг - +11 ° С. Днем ожидается +18 ° С. Самым холодным днем недели станет пятница - днем ожидается +17 ° С. Осадков в этот день не предвидится.

Дарья Голякова