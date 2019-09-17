Коми и люди

Действующий глава Кудымкара Иван Механошин будет участвовать в конкурсе на пост главы города. Кроме него, документы на конкурс подали люди из его окружения, а также директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев и начальник городского управления образования Сергей Калин. По одной из версий, краевые власти могут поддержать господина Ковалева. Однако эксперты считают, что кандидата от краевых властей среди претендентов пока нет.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кудымкара заявились шесть человек. По информации собеседников, знакомых с ситуацией в муниципалитете, это: действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин, директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев, начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин и безработная Татьяна Томилина. Срок подачи документов от потенциальных кандидатов заканчивается 18 сентября.

Напомним, конкурс на пост главы Кудымкара был объявлен в середине августа. Согласно положению, подготовленные кандидатами заявки и программы развития Кудымкара будут оцениваться конкурсной комиссией из 12 человек. Половина них назначается думой, вторую половину формирует губернатор Пермского края. Как ранее писал „Ъ-Прикамье“, в состав комиссии от думы вошли люди, предложенные действующим главой города Иваном Механошиным.

Заседание конкурсной комиссии запланировано на 4 октября. По итогам комиссия представит на рассмотрение депутатов думы Кудымкара двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Главой территории становится кандидат, получивший по результатам тайного голосования поддержку со стороны большинства депутатов.

По одной из версий, краевые власти якобы готовы поддержать Леонида Ковалева. Однако собеседник, близкий к администрации губернатора, заявил „Ъ-Прикамье“, что говорить о поддержке кого-либо из кандидатов со стороны региональных властей преждевременно. «Заявки на конкурс еще поступают. Фамилии большинства претендентов довольно известны и не вызывают удивления у жителей Кудымкара»,— отмечает собеседник.

Действующий глава города Иван Механошин был избран в 2014 году на прямых выборах, заручившись поддержкой 56,7% избирателей. До этого господин Механошин был депутатом думы Кудымкара, а с 1997 по 2001 год работал замглавы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа.

Леонид Ковалев работает директором Кудымкарского медицинского училища с 1987 года. Неоднократно избирался депутатом городской думы. С 2001 по 2004 год был председателем Кудымкарской думы второго созыва.

Политический консультант Сергей Иванов предполагает, что кандидат, способный заручиться поддержкой краевых властей, еще не заявился на конкурс. «Пока заявились действующий глава Кудымкара и пул лояльных ему кандидатов, готовых составить мнимую конкуренцию. Вероятно, таким образом Иван Механошин пытается сохранить статус-кво. Краевые власти наверняка будут этому препятствовать и в ближайшие два дня выдвинут своего кандидата и потенциального фаворита. Но среди уже заявившихся претендентов его нет»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников