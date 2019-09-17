Возмещение ущерба освободило от судимости

Новосибирский суд рассмотрел дело бывшего директора хозяйственного управления регионального правительства Натальи Малиновской. Первоначально ей вменяли в вину махинации с закупками запчастей для чиновничьего автопарка на сумму около 5 млн руб. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью УК о злоупотреблении полномочиями, а размер ущерба снижен почти в десять раз. В итоге дело закончилось судебным штрафом на сумму 40 тыс. руб., после оплаты которого гос­пожа Малиновская будет считаться несудимой.

Центральный райсуд Новосибирска поставил точку в деле экс-главы хоз­управления правительства Новосибирской области Натальи Малиновской. Оно было возбуждено в начале 2019 года по материалам регионального управления ФСБ. Речь в нем шла о махинациях с закупками автоматических коробок передач к автомобилям Toyota Camry и гидротрансформаторов к ним на сумму около 5 млн руб. Наталье Малиновской предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере, санкция по ней — до девяти лет заключения) и водворили в СИЗО. Тогда же в интернете появились фотографии, якобы свидетельствующие о ее роскошной жизни.

В дальнейшем следователи уменьшили размер ущерба до 557 тыс. руб. и переквалифицировали обвинение на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285). Итоговое обвинение оказалось существенно мягче первоначального. В июле Наталью Малиновскую освободили под подписку о невыезде.

Вместе с Натальей Малиновской к уголовной ответственности привлекли трех ее подчиненных — специалиста отдела закупок Дениса Безбородова, начальника отдела техобслуживания управления Виталия Михайлова и кладовщицу Наталью Усольцеву. Фигурантами уголовного дела также стали директор фирмы-поставщика ООО «Патриот-154» Александр Павличенко и предприниматель Михаил Гавриленко. Всем пятерым инкриминировали пособничество в совершении преступления (ст. 33, ст. 285).

Обвиняемые согласились с предъявленными претензиями. Следователи обратились в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении фигурантам судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Такой порядок предусмотрен только по делам небольшой тяжести, а обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба. Подследственные возместили нанесенный областному бюджету урон. Треть суммы — 185 тыс. руб. — внесла госпожа Малиновская.

Как рассказал „Ъ“ старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, главной фигурантке дела — Наталье Малиновской — суд назначил штраф в размере 40 тыс. руб., ее сообщникам — от 25 до 30 тыс. руб. Штраф они должны оплатить в течение двух месяцев, после чего будут считаться несудимыми. В противном случае расследование дела возобновят.

«Я очень довольна тем, что все закончилось. Пять месяцев тюрьмы — это ужасно. Слава богу, что все завершилось и завершилось достаточно справедливо»,— сказала Наталья Малиновская, отметив, что дело можно было рассмотреть в рамках административного законодательства, а не уголовного. Также экс-чиновница заявила, что размещенные в интернете фотографии, свидетельствующие о роскоши, в которой она якобы жила, не имеют к ней никакого отношения. «Это отвратительные вещи, которые, конечно, меня очень оскорбили. Эта квартира абсолютно не моя»,— заявила СМИ госпожа Малиновская. Ее адвокат Павел Яровой остался удовлетворен исходом дела: «Следственные органы разобрались в этом деле, проявив, на мой взгляд, профессионализм весьма высокого порядка. И установили, что на самом деле никаких хищений не было».

Константин Воронов