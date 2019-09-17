Первые в классификации

С 2016 года для отечественного нефтегазового сектора установлены новые классификаторы для оценки запасов. Критерии были пересмотрены впервые с 1980-х годов и позволяют компаниям более объективно оценивать показатели месторождений. В ближайшее время планируются переговоры о возможном создании в России Международного центра передовых технологий в области устойчивого управления ресурсами, базирующегося на принципах Рамочной Классификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов ООН. Уже в рамках Тюменского нефтегазового форума-2019 пройдет обсуждение использования опыта России в странах СНГ.

Степень изученности

Различные страны формируют свои собственные системы классификации запасов, чтобы просчитывать разные параметры месторождений: экономическую ценность, промышленную значимость и т.д. В СССР впервые такие критерии были утверждены в 1928 году, классификацию постепенно меняли.

До недавнего времени на территории России действовал стандарт, принятый еще в 1983 году, и он требовал серьезного пересмотра. «Классификация запасов во многом не учитывала актуальные на сегодняшний день тенденции, такие как: глобальную экономическую ситуацию и финансовые риски, с которыми сталкиваются недропользователи, вовлечение в разработку дополнительных запасов углеводородного сырья (УВС). Поэтому ввод новой классификации можно рассматривать как событие давно назревшее»,— пояснили во «Всероссийском научно-исследовательском институте геологии зарубежных стран».

К 2016 году в России была подготовлена новая классификация. В разработке участвовали Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), Минприроды и Минэнерго РФ, нефтегазовые корпорации. Так, в числе новшеств — введение понятия «коэффициент извлечения нефти». «Классификация не только учитывает экономический фактор разработки месторождения, но и создает условия для предотвращения выборки наиболее продуктивных частей залежи и рисков системы разработки на более поздних стадиях освоения месторождения. Выделение категорий основывается на двух основных признаках: степень геологической изученности и степень промышленного освоения»,— сообщили в «ВНИИзарубежгеология».

По оценкам Федерального агентства по недропользованию, Новая Российская классификация запасов углевородородного сырья РФ (далее — НКЗ РФ) стала эффективным инструментом для мониторинга трудноизвлекаемых запасов нефти и регулирования их промышленного освоения. «В последние годы количество экспертиз по УВС увеличилось в четыре раза»,— подсчитали в Роснедрах.

Эволюционный переход

С одной стороны, НКЗ РФ потребовалась, чтобы повысить достоверность информации об объемах полезных ископаемых. С другой стороны, работа была проведена, чтобы упростить международный аудит и привлекать инвесторов в российские нефтегазовые проекты, основываясь на более прозрачных показателях.

НКЗ РФ была гармонизирована со стандартом Организации объединенных наций. Речь идет о Рамочной Классификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов ООН (РКООН-2009), которая применима ко всем добывающим секторам — в том числе угольной, урановой и нефтегазовой промышленности.

«Российская НКЗ стала первой среди национальных классификаций в мире, которая была интегрирована по стандартам ООН. Второй страной (где были гармонизированы категории.— Review) является Китай. Во время Тюменского нефтегазового форума мы обсудим следующий шаг: использование опыта России в странах СНГ. Мы можем помочь территориям Центральной и Средней Азии интегрировать свои национальные классификации, эта практика способствует улучшению инвестиционного климата и развитию международного сотрудничества в области разведки и освоения полезных ископаемых»,— рассказал гендиректор ГКЗ Игорь Шпуров.

НКЗ РФ — первая национальная классификация в мире, интегрированная по стандартам ООН Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас проводится работа по сопоставлению запасов, определенных по различным классификациям, на месторождениях, она будет завершена в 2020 году. По мнению экспертов, нефтегазовые компании вряд ли столкнутся с трудностями после перехода на новую классификацию. «Во-первых, об этом (о разработке НКЗ РФ.— Review) говорилось давно, и определенная подготовительная работа была проведена, в том числе участниками рынка и властями. Во-вторых, процесс перехода на новую классификацию осуществляется эволюционно, есть время для внесения необходимых изменений, что облегчает ее внедрение»,— уверен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Также в числе ближайших планов — переговоры о возможном создании Международного центра передовых технологий в области устойчивого управления ресурсами, базирующегося на принципах РКООН. Такую идею подала Европейская экономическая комиссия ООН. «Предложение поступило России, потому что страна первой согласовала национальную классификацию. Но пока что нет никаких решений, появится ли такой центр, обсуждение только предстоит начать»,— рассказал господин Шпуров.

Политические риски

Впрочем, гармонизация классификации еще не гарантирует увеличения новых инвестиций в условиях санкционных ограничений, уверены эксперты. «Потенциальные инвесторы в первую очередь смотрят на политические риски, а не на то, как считаются запасы. И если такие риски значительны, то они, скорее всего, не будут вкладывать средства в российскую нефтегазовую отрасль, какой бы она привлекательной ни была»,— отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Директор по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков уверен, что необходимо продвигать российскую классификацию в первую очередь в странах БРИКС: Бразилии, Индии, Китае и Южной Африканской Республике. «Необходимо сопоставление российской системы с распространенным международным стандартом PRMS и прочими стандартами в части категоризации и оценок запасов, в частности с норвежской NPD-2016, канадской NI 51-101, рамочной классификацией ООН (РКООН-2009)»,— уверен господин Клубков.

Мария Полоус