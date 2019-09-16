Александр Беглов предложил китайским инвесторам строить гостиницы в Петербурге

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов предложил инвесторам из китайской провинции Шэньси принять участие в развитии гостиничной инфраструктуры города. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем генерального секретаря постоянного комитета коммунистической партии Китая провинции Шэньси Хэ Жун, сообщает ТАСС.

Господин Беглов пообещал содействие китайским инвесторам, назвав перспективными направлениями сотрудничества медицинский и круизный туризм, проекты в области образования.

Александр Беглов добавил, что за первые шесть месяцев 2019 года Петербург посетили 400 тыс. туристов из Китая.