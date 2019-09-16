Умер старейший актер «Ленкома» Юрий Колычев

Старейший актер «Ленкома», народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в возрасте 90 лет, сообщается на сайте театра. Он проработал там более 60 лет. Дата и место прощания станут известны позднее.

Юрий Колычев окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Был принят в Малый театр, в котором он проработал шесть лет. В 1957 году актера пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола (сейчас «Ленком»), где стал одним из ведущих артистов. Юрий Колычев играл в спектаклях Анатолия Эфроса («В день свадьбы», «104 страницы про любовь», «Судебная хроника», «Мольер») и Марка Захарова («В списках не значился», «Чайка», «Вишневый сад» и другие).

«Он сразу стал для меня ведущим, надежным, необходимым... Удивительное сочетание драматической глубины, силы, мужской, почти мужицкой обстоятельности с неожиданным комедийным обрамлением»,— приводит труппа слова Михаила Захарова, которые были опубликованы в газете «Культура» в 2008 году.

В 1977 году Юрий Колычев получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1989 году — народного артиста РСФСР. В 2013 году получил благодарность от президента России Владимира Путина «за заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность».