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Сбербанк открыл «Ультрамар» кредитную линию на строительство промышленно-логистического комплекса

Сбербанк открывает ООО «Ультрамар» кредитную линию на строительство промышленно-логистического комплекса в Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе банка, стороны подписали пакет документов, который дает старт финансированию данного проекта.

Реализация проекта оценивается в $300 млн.

Напомним, что соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Сбербанк» и ООО «Ультрамар» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

Добавим, что речь идет о строительство терминала по перевалке минеральных удобрений и генеральных грузов со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой в Усть-Лужском заливе деревни Вистино Ленинградской области.

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