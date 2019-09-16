Строительство нового зала Свердловской филармонии начнется осенью 2020 года

Строительство нового концертного зала Свердловской филармонии планируется начать в октябре 2020 года, сообщил ТАСС директор филармонии Александр Колотурский. По его словам, «если все будет хорошо», завершить строительство планируется в 2023 году.

Новый зал для Свердловской филармонии спроектирован архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Он рассчитан на почти 3 тыс. зрителей. Через дорогу запланирована парковка на 250 машиномест. Строительство обойдется бюджету в 362 млн руб. Согласно проекту, для строительства необходим снос стоящего рядом дома. Он построен в 1954 году, в доме 32 квартиры. Господин Колотурский рассказал, что 30 из 31 квартиры филармонии удалось выкупить. Он подчеркнул, что цены выкупа были гораздо выше рыночных. Также выкуплены два нежилых помещения, сообщает 66.ru. Жильцы дома категорически против сноса.

В середине апреля прокуратура заявила, что строительство на месте жилого дома невозможно, так как у здания действуют защитные зоны памятников архитектуры, в 100 м от которых запрещено строительство.

О том, как прокуратура вступилась за дом у филармонии — в материале “Ъ-Урал”