Уволенная чиновница воронежского облправительства в суде потребовала от губернатора вернуть ее на работу

Бывший заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области Елена Маслова, уволенная 12 августа «в связи с утратой доверия», обратилась в Ленинский райсуд Воронежа с требованием восстановить ее на работу. Ответчиком на заявление госпожи Масловой указан губернатор Александр Гусев. Он подписал приказ об увольнении чиновницы. Также госпожа Маслова требует взыскать с господина Гусева ее зарплату за время «вынужденного прогула» и компенсацию морального вреда. Дело будет рассматривать судья Наталия Лисицкая, но на данный момент иск оставлен без движения.

20 августа стало известно, что управление СКР по Воронежской области возбудило в отношении госпожи Масловой уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). «Были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при коррупционном предложении»,— поясняли ранее в пресс-службе облправительства. Источник “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона уточнил, что у чиновницы могли обнаружить 7,7 млн руб., не отраженных в декларации, а в рамках расследования была оформлена явка с повинной.

«Ни для кого не секрет, какие обстоятельства предшествовали увольнению Елены Масловой из департамента труда и занятости Воронежской области. Основанием для ее увольнения по факту послужили материалы проверки антикоррупционного управления региона. Вместе с тем, оценку ее профессиональным действиям по возбужденному уголовному делу должно дать следствие. Что касается подачи иска со стороны Масловой к губернатору, в этом разберется суд в соответствии с законодательством РФ»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе облправительства.

Сергей Калашников, Андрей Цветков