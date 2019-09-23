Юсуповский Версаль

Свой вековой юбилей в статусе музея, к которому была приурочена масштабная реконструкция, усадьба Архангельское, прозванная «подмосковным Версалем», встречает во всей красе. Первыми, однако, поздравили ее не французы — фестиваль итальянской культуры Tiepolo fest как нельзя лучше вписался в праздник.

Этим блестящим ансамблем мы обязаны двум Николаям — Голицыну и Юсупову. Первый, получив усадьбу от отца, в 1780-м заказал проект ее обустройства в Париже архитектору Жан-Жакобу Герну. Неизвестно, осуществлял ли модный зодчий надзор за строительством, но в 1790-м перед дворцом по проекту итальянца Джакомо Тромбара устроили две террасы с мраморными балюстрадами и разбили парк, изюминкой которого стал ансамбль Каприз. Завершал строительство новый хозяин — Николай Юсупов, сделавший Архангельское «подмосковным Версалем». Юсупов слыл тонким ценителем, помогал приобретать произведения искусства Екатерине II и Павлу I, попутно пополняя и свою коллекцию. Для размещения ее и потребовалось Архангельское, а одним из украшений стали два шедевра венецианца Джованни Баттисты Тьеполо (для них построен отдельный зал). На склоне лет усадьба, пережившая войну 1812-го и пожар 1820-го, стала любимой резиденцией Юсупова. Как писал Герцен о Юсупове: «Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и живой красотой».

Спустя век по федеральному проекту было восстановлено свыше 20 объектов усадьбы, в том числе знаменитая Колоннада, фонтаны, картины, 137 парковых скульптур. Ансамбль отлично обустроен как парадное пространство для приема гостей и демонстрации произведений искусства, в чем уже убедились его первые посетители.

Фото: Дмитрий Лекай Текст: Светлана Сухова