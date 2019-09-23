Мечты сшиваются

Выбрать свадебный наряд — та еще задача: сцены из фильмов, где невеста перемеряет все платья из салона, пока последнее не оказывается вдруг Тем Самым, не такое уж преувеличение. Как облегчить себе предсвадебную кампанию? Например, сузить круг поисков — и сосредоточиться на платьях российских марок, чей стиль вам успел понравиться.

Завершать показы выходом в свадебном платье — одна из модных традиций. У каждого дома своя невеста со своим характером, и демонстрируемое платье отражает дух дома и его невесты — на подиуме все точно так же, как должно быть в жизни. Мы точно знаем несколько десятков российских брендов самых разных ценовых категорий, у которых образ собственной героини прорисован не менее четко. И свадебные платья некоторые из них тоже делают — как RTW, так и на заказ по индивидуальным меркам. Стоит увидеть себя героиней одного из этих домов — и поиск платьев для всех особенных случаев, включая свадьбу, из сложного, почти непроходимого квеста превратится в совершенно посильную задачу.

Ulyana Sergeenko — одна из наших марок, которые в представлении не нуждаются и за границей. На показах российского дизайнера всегда аншлаг в Париже, и мы уже почти не удивляемся, встречая ее наряды в клипах Бейонсе или Мадонны и уж тем более на ковровых дорожках,— просто радуемся. Но Анджелине Джоли в свое время все-таки удивились — хотя она и два года назад, когда вышла в свет в белом демикутюрном платье Ulyana Sergeenko, была далеко не первой звездой А-класса в списке клиенток марки.

Ulyana Sergeenko, коллекция haute couture весна 2013 Фото: Ulyana Sergeenko

За что любят бренд? За современный подход к ретросилуэтам, за то, что каждую девушку его вещи превращают в tsarina — так в иностранном глянце довольно долго называли саму Ульяну. За очень классическую, чуть театральную женственность — с замысловатым декором и структурными корсетами, которые не прячутся стыдливо под платьями, а выходят на первый план. Именно за такими вещами приходят в ателье Ulyana Sergeenko и будущие невесты. «Все начинается,— рассказывают в ателье,— со знакомства невесты с архивами и почерком модного дома. На первой встрече снимаются мерки, обсуждаются концепция свадьбы, пожелания невесты относительно длины, объема, цветов наряда. Часто невеста примеряет уже заготовленные для нее изделия-образцы, чтобы понять, какие из корсетов и форм особенно выигрышно смотрятся и больше нравятся. Затем начинаются отрисовка эскизов и поиски ткани, делаются первые образцы вышивки. Для того чтобы платье село идеально, необходимо провести минимум три примерки». А весь процесс работы, от первой встречи с клиенткой до момента, когда коробка с заветным платьем отправляется к невесте, занимает в среднем три-четыре месяца.

Rasario, коллекция весна–лето 2019 Фото: Rasario

Примерно на те же сроки стоит рассчитывать, отправляясь в ателье любой из полюбившихся российских подиумных марок: индивидуальным пошивом занимаются практически все. Главное — определиться с тем, чей стиль вам ближе. Смелым невестам, которые не боятся слова «чересчур» и готовы к платью-заявлению, стоит присмотреться к Alexander Arutyunov. Минималисткам, видящим элегантность исключительно в лаконичности,— к Alexander Terekhov. Сторонницам той же классической элегантности, но с неожиданным твистом — к Rasario. У этой марки найдутся и традиционные платья-колонны, и лихие мини, и не менее роскошные брючные костюмы и комбинезоны. Ну а девушки, всю жизнь мечтавшие надеть на свадьбу платье принцессы, не превратившись при этом в торт, точно полюбят Ruban.

Ruban Couture, коллекция осень–зима 2015/16 Фото: Ruban Couture

Одним из главных хитов марки сестер Рубан для всех торжественных случаев стало кутюрное платье из осенне-зимней коллекции 2015 года — со шлейфом и фирменным декором ручной работы, из многослойной шелковой органзы. Изначально оно было выполнено в сливочных тонах, но за годы меняло цвет не раз: становилось и белым, и золотистым, и нежно-розовым, и даже изумрудным.

Хотя собственно за свадебными платьями, по словам Юлии и Алисы Рубан, к ним в ателье приходят не так часто, к выполнению заказов для невест команда подходит со всей душой — и со всей ответственностью.

«В нашу задачу,— рассказывают дизайнеры,— помимо работы технической входит и работа психологами. Важно понять настроение, особенности характера и домыслить, снимет ли невеста каблуки в конце вечера, чтобы танцевать без устали, или останется принцессой, затянутой в корсет. От этого во многом зависит, каким будет платье.

Ведь главное в свадебном наряде — это комфорт, и не только физический, но и моральный.

Запросы бывают очень разные — от пышных многослойных моделей до минималистичных и при этом не менее роскошных. Основной тренд, на наш взгляд, не следовать трендам — и нам это очень близко. Самое важное для нас — выступать не просто в роли ателье по пошиву платья, но в роли дизайнеров, получать отклик и чувствовать доверие к нашему видению. Это общая работа и здоровый компромисс. И в целом закономерный результат того, что девушка обращается все-таки к дизайнерскому бренду, а не в ателье свадебного платья».

Другое представление о главных свадебных трендах у команды A La Russe by Anastasia Romantsova — российской марки, свежо и без излишней декоративности исследующей, как в современности может выглядеть «русский стиль». По рассказам команды, в последние два сезона невесты все чаще обращаются в ателье дома за универсальными, простыми платьями, напоминающими классические комбинации,— то есть все-таки тянутся к минимализму. Хотя и на сверкающие модели, с ходу привлекающие всеобщее внимание, находятся охотницы — все-таки в вопросах о свадебном платье мечты, которое, возможно, придумано было еще в детстве, подиумные тренды отходят на второй план. «Мы в A La Russe,— рассказывают в ателье,— всегда рады воплотить даже самые смелые мечты невесты. Ведь мы понимаем, насколько этот день важен для нее. Все идеи сразу обсуждаются напрямую с нашим дизайнером, исходя из изначального запроса. Кто-то заранее знает, что именно хочет увидеть в цельной концепции торжества, а кто-то просит рассказать о нашем видении свадебного наряда, всецело полагаясь на профессионализм команды. Для утверждения концепции требуется минимум три-четыре встречи: клиентка должна быть довольна каждым изгибом и драпировкой».

У Виктории Андреяновой во всем, что касается свадебных платьев, опыт такой богатый, что ее, кажется, не удивишь уже никаким запросом. «Самый главный мой вопрос невесте: "Расскажите о платье вашей мечты",— делится Виктория.— Люблю, когда сама невеста настроена творчески, ведь даже в рамках традиций и символизма всегда есть простор для фантазии. Например, для одной из невест мы делали платье с узелками — символами крепости семейных уз. Этому браку много лет, и он красив и полон любви. Очень интересно работать, когда брак уже не первый, и отношение к свадебному платью у невесты более расслабленное. Появляется ирония, которая созвучна самым смелым решениям. Мне запомнилась, например, свадьба очень взрослых людей, где на платье невесты детским почерком, «как на заборе», была вышита надпись «Оля + Коля = Любовь». А вообще самые популярные запросы — чтобы было оригинально, "не как у всех". Часто первые порывы — сделать что-то оригинальное — тонут в водовороте чувств, и невеста в ночи звонит и хочет королевский кринолин. А еще через неделю мы меняем его на мини с внушительным бантом. Обожаю свою работу!»

Для тех, кто рассчитывает на меньший бюджет, открытием может стать петербургская марка My812. Ее создательница Альбина Зуева свою модную карьеру начинала с помощницы художника по костюмам в кино, и едва уловимая кинематографичность в вещах ее авторства сохранилась. Невесомые комбинации, хрупкие наряды из прозрачной органзы, шелковые платья-облака — все выглядит романтично и нежно. И на фото к тому же смотрится прекрасно.

Вера Рейнер