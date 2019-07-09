На Дону замглавы Милютинского района будут судить за превышение полномочий

Морозовский районный суд Ростовской области рассмотрит дело бывшего заместителя главы администрации Милютинского района Ростовской области, которого обвиняют в превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры в ЮФО.

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2017 года являлся ответственным за организацию приема водонапорных башен, которые должны были поставить для нужд муниципалитета. Подчиненные сообщили замглавы, что поставляемые башни не соответствуют требованиям муниципального контракта и имеют дефекты, из-за которых муниципалитет не сможет их использовать. Чиновник знал, что решение о приеме оборудования у поставщика должна принимать специально созданная комиссия, однако не созвал ее и сам подписал акт приемки передачи. Его действия нанесли ущерб муниципалитету на 9 млн руб.

Дарья Голякова