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Ижевск. Удмуртия

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В Ижевске могут построить первую синагогу

Первую синагогу могут построить в Ижевске. Об этом написал председатель Удмуртского регионального отделения «Опоры России» Григорий Стрелков на своей странице в Facebook.

«Состоялась рабочая встреча с главой администрации города Ижевска Олегом Бекмеметьевым по вопросу строительства в городе Ижевске синагоги. Удмуртское региональное отделение "Опора России" поддержало просьбу предпринимателей иудейского вероисповедания, членов "Опоры России" о строительстве в городе Ижевске синагоги. На встрече рассматривалась возможность выделения земельных участков под строительство и формы участия заинтересованных сторон»,— написал господин Стрелков.

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