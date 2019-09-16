В Ижевске могут построить первую синагогу

Первую синагогу могут построить в Ижевске. Об этом написал председатель Удмуртского регионального отделения «Опоры России» Григорий Стрелков на своей странице в Facebook.

«Состоялась рабочая встреча с главой администрации города Ижевска Олегом Бекмеметьевым по вопросу строительства в городе Ижевске синагоги. Удмуртское региональное отделение "Опора России" поддержало просьбу предпринимателей иудейского вероисповедания, членов "Опоры России" о строительстве в городе Ижевске синагоги. На встрече рассматривалась возможность выделения земельных участков под строительство и формы участия заинтересованных сторон»,— написал господин Стрелков.