«Необязательно разучивать невероятные па»

Основатель и худрук Театра танца «Рандеву», победитель шоу «Танцы со звездами» Евгений Малышко составил по просьбе «Коммерсантъ. Wedding» краткое руководство, которое будет полезно всем, кто решил включить в праздничную программу обязательный свадебный танец.

Учитель

Самое главное — грамотно выбрать хореографа. Важно, чтобы он обладал режиссерским видением и исходил из возможностей людей, которые к нему пришли. Очень многие, когда звонят мне в первый раз, говорят: «У меня супруг будущий не умеет танцевать вообще». На что я всегда отвечаю: «Знаете, слоны тоже не танцуют, но тем не менее в цирке все мы их наблюдали за этим занятием». Любой человек, если у него все в порядке с моторикой, способен выучить базовые танцевальные шаги. Для того чтобы сделать красивый танец, необязательно разучивать какие-то невероятные па. Толковый хореограф посмотрит зал, где будет проходить торжество, пообщается с молодыми, представит общую картинку и придумает, как выстроить танец, чтобы он стал кульминацией свадебного действа.

Музыка

Задачи у всех пар разные — кто-то хочет, чтобы у гостей выступили слезы на глазах, а кто-то рассматривает танец как момент всеобщего ликования. Музыка — это 90% того, что будет происходить на сцене. Часто молодожены выбирают песню, под которую они познакомились. Но надо учитывать, что в зале будут люди разного возраста, и очень современная мелодия найдет отклик далеко не у всех. Танцевать в принципе можно под любую музыку, но насколько выигрышно это будет смотреться — уже вопрос. А между тем красивой инструментальной музыки как наших композиторов, так и всемирной классики более чем достаточно, и это всегда беспроигрышный вариант. Кому-то «Вальс цветов» Петра Ильича Чайковского покажется избитым, но, поверьте, на большинство людей он производил и производит очень сильное впечатление.

Танец

Медленный вальс — это, безусловно, красиво, но сможете ли вы освоить вальсовые шаги за короткий срок? Все эти «шаг-два-три» танцовщики оттачивают и репетируют годами, за несколько недель паре без профессиональной подготовки не овладеть этой техникой, и результат, несмотря на все старания, может выглядеть нелепо. Под ту же вальсовую музыку можно сделать очень красивый рисунок танца, придумать и отработать движения, которые будут смотреться красиво, но не потребуют таких невозможных и ненужных усилий. Вообще, танец может быть любым. Очень эффектно смотрится танго, освоить базовые шаги вполне реально, а впечатления будут незабываемыми. Если жених и невеста неплохо танцуют, можно совместить медленный танец и что-то зажигательное, самбу или, например, диско — сделать из танца шоу в нескольких частях. Свадебный танец — это история любви, и как ее рассказать, решаете только вы!

Репетиция

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У всех разные физические данные, кто-то обладает природной грацией и умением «слышать музыку», а кто-то нет. Поэтому и времени на подготовку уходит у всех по-разному. Я бы сказал, что начинать лучше месяца за два, а шесть-семь занятий в репетиционном зале — тот минимум, на который нужно рассчитывать, если хочешь подготовиться. Обычно занятие длится часа два, после первых трех уже можно прийти к какому-то общему знаменателю, понять, что получится, а что — нет, и в зависимости от этого упростить или усложнить задачу. Многое зависит от самих «танцоров»: помимо встреч с хореографом в репетиционном зале нужно повторять схему танца хотя бы мысленно. Потому что, если не запомнить схему, этот хореографический текст, бесполезно что-то делать дальше. Схему танца, движений надо знать назубок, а это уже самостоятельная работа пары.

Важно

Накануне торжества нужно обязательно отрепетировать танец на площадке и перед зрителями. Да, хочется держать интригу до последнего, но придется позвать друзей или подружек, потому что вы репетировали в зале, а танец в день свадьбы — это будет выход на сцену, выступать вам придется перед публикой. Публичное выступление — это стресс, эмоции, стеснение, вы рискуете забыть половину из того, что учили, но, если вы порепетируете перед зрителями накануне, танцевать будет гораздо легче. И помните: как только зазвучала музыка, вы больше ни на кого не обращаете внимания. Вы сосредотачиваетесь друг на друге, «глаза в глаза», и тогда между вами возникает связь, протягивается невидимая нить — как у актеров на сцене. Когда есть эта связь, окружающие ее чувствуют, а зрелище становится завораживающим.

Записала Любовь Неверовская