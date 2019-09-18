Инвестиционные советники: актуальные вопросы регулирования деятельности

21 декабря прошлого года вступил в силу федеральный закон от 20 декабря 2017 года №397-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О рынке ценных бумаг"» и статью 3 федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"». Об особенностях нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционного консультирования, которым в результате этих изменений обогатилось российское законодательство, рассказала руководитель практики «Банки и финансы» адвокатского бюро А-ПРО Арина Ермакова.

Основное регулирование

Деятельность по инвестиционному консультированию на территории России могут осуществлять только инвестиционные советники, ими, в свою очередь, могут быть только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр инвестиционных советников Банка России и являющиеся членами СРО в сфере финансового рынка. К ним автоматически применяются требования, предусмотренные для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг.

На сегодняшний день регулирование деятельности инвестиционных советников находится в процессе разработки. До сих пор, например, обсуждается вопрос о целесообразности применения к ним требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Осуществление деятельности по инвестиционному консультированию на трансграничной основе

Один из вопросов, возникающих у иностранных организаций и требующих дополнительных разъяснений регулятора,— подпадают ли иностранные организации и их работники под российский закон об инвестиционных советниках и необходимо ли им получать соответствующий статус в случае предоставления ими инвестиционных рекомендаций российским резидентам.

Как правило, этот вопрос возникает в двух случаях:

работники иностранных организаций периодически приезжают в Россию и осуществляют инвестиционное консультирование российских резидентов на личных встречах;

работники иностранных организаций, находясь на территории иностранного государства, предоставляют инвестиционные рекомендации по телефону или e-mail российским резидентам, находящимся на территории РФ.

Сегодня на этот вопрос не существует однозначного ответа. Но исходя из общей позиции Банка России касательно оказания российским гражданам различных финансовых услуг иностранными организациями, мы обычно рекомендуем нашим клиентам перестраховаться и получить статус инвестиционного советника.

Предложение иностранных финансовых инструментов и продвижение иностранных компаний в случае получения статуса инвестиционного советника

Следует обратить внимание и на такой момент: получение статуса инвестиционного советника не освобождает от соблюдения ограничений по предложению иностранных финансовых инструментов российским резидентам и по продвижению иностранных финансовых организаций на российском рынке.

В законодательстве о рынке ценных бумаг прямо закреплено положение: ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы: неограниченному кругу лиц, лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

То есть если вы являетесь инвестиционным советником, вы можете предлагать указанные выше иностранные ценные бумаги и финансовые инструменты (в том числе популярные сегодня Contract For Difference) только клиентам, являющимися квалифицированными инвесторами. Как показывает практика, это правило известно немногим.

Второе важное ограничение, про которое тоже часто забывают, касается запрета распространять информацию об иностранных финансовых организациях среди неограниченного круга лиц на территории РФ в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг и рекламе. Это означает, что даже в случае, если иностранная организация зарегистрирует на территории РФ дочернюю компанию со статусом инвестиционного советника, она не сможет рекламировать деятельность своей материнской компании российским резидентам. В качестве примера можно привести прошлогодний отзыв Центробанком лицензий у российских форекс-дилеров в том числе по той причине, что основная деятельность этих компаний состояла в привлечении внимания к иностранным компаниям, работающим под аналогичным брендом, с которыми российские клиенты и заключали договор. Регулятор может признать нарушением соответствующего запрета и наличие у компании русскоязычного сайта, содержащего информацию об иностранной организации и финансовых инструментах, и заблокировать его.