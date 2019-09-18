Личное дело

Денис Беляев, партнер корпоративной практики адвокатского бюро DS Law

До перехода в DS Law занимал позицию партнера и сооснователя юридической фирмы Legal Solutions, возглавлял юридическое управление департамента управления активами ЗАО «Интеко», работал на различных позициях в нефте- и газо-сервисных компаниях «Евразийский трубопроводный консорциум» (ГК ЕТК) и ГК «Евракор».

Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.

Возглавляет направления Emerging Growth Companies & Venture Capital, консультирует венчурные фонды и быстрорастущие компании в различных секторах экономики (ТМТ, финтех, электронная коммерция, AR/VR, кибербезопасность и пр.). Среди консультируемых клиентов: Aviasales, Ticketland.ru, Admitad, Letyshops, Group-IB, iContext; ведущие инвестиционные фонды — iTech Capital, Altera Capital, Run Capital, Skolkovo Ventures и пр.

Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers 2020.