8,7 процента годовых составила средневзвешенная ставка по рублевым кредитам банков нефинансовым предприятиям (без учета Сбербанка) на срок до года, включая кредиты «до востребования», в июле 2019 года, сообщил ЦБ. За месяц показатель снизился на 0,33 процентного пункта (п. п.), достигнув абсолютного минимума на фоне снижения инфляции и ключевой ставки Банка России. Средневзвешенная ставка по кредитам компаниям на срок свыше года после резкого снижения в июне сразу на 0,48 п. п. по сравнению с маем — до 9,39% (минимума с начала 2019 года) в июле скорректировалась вверх до 9,41%. Ставки по коротким кредитам физлицам снизились до исторического минимума в 14,6%.