Виллы, вина, виды

Свадьба в Италии в стенах настоящего дворца с многовековой историей — это то, о чем мечтает большинство невест. Команде Grand Hotel Tremezzo под силу реализовать практически любые мечты новобрачных и превратить свадебную церемонию в незабываемый праздник. В общем, Viva gli sposi, в смысле «Ура молодоженам!».

Grand Hotel Tremezzo расположен превосходно: у самого озера Комо, всего в часе езды от Милана и его аэропортов.

В этом старейшем из отелей на берегу знаменитого озера предусмотрено несколько площадок для проведения свадебной церемонии. Менеджмент отеля рекомендует новобрачным обратить внимание на ресторан La Terazza с огромной открытой террасой, на которую недвусмысленно намекает название, и панорамным видом на озеро. Вариант достаточно универсальный. Если молодожены хотят устроить праздничный фуршет на сотню гостей, то персонал может организовать здесь это без проблем. Требуется провести свадебный ужин или обед на 50–60 персон? La Terazza отлично подойдет и для этого.

Если же необходимо более вместительное и еще более элегантное помещение, то стоит рассмотреть зал Regina. В нем с рассадкой легко размещается 120 гостей. Собрались отпраздновать свадьбу узким кругом — с родными и самыми близкими? Тогда обратите внимание на зал Contessa. Бывшая зимняя столовая, он — идеальное место для приема 40–50 гостей, а мерцающий свет свечей и звон серебряных приборов и хрусталя в сочетании с потрясающим видом на Комо воссоздают чарующую атмосферу былых времен.

В отеле Grand Hotel Tremezzo Фото: пресс-служба отеля

И конечно, нельзя забывать о таком важном мероприятии, как предсвадебная вечеринка. Одно из лучших мест для ее проведения — L`Escale Trattoria & Wine Bar, в которой царит атмосфера непринужденного веселья. В самом ресторанчике с комфортом могут разместиться 36 человек и еще 24 гостя — на присоединенной веранде. А в саду совсем неподалеку можно устроить зажигательную вечеринку на 40 гостей. Благодаря стильному интерьеру и атмосфере традиционной энотеки ресторан отлично подходит для того, чтобы гости имели возможность неспешно и вдумчиво ознакомиться со всем богатством винного погреба отеля, в котором хранится почти полторы тысячи бутылок превосходного вина. Желающие смогут потанцевать под звуки джаз-банда или диксиленда на открытой веранде или в саду.

Еще одно предложение для новобрачных — T Pizza: площадка расположена рядом с цветочным бассейном. Она идеально подходит для «домашней» вечеринки с пиццей и фуршета у бассейна компаниям общей численностью до 100 человек. Потрескивание дровяной печи и аромат прекрасных цветов в сочетании с видом на Комо создадут неповторимую атмосферу. Яркие акценты — вкус настоящей неаполитанской пиццы, много ледяного игристого и фургончик с мороженным. А для тесного круга гостей персонал может накрыть фуршет на открытом воздухе у бассейна T Beach.

В отеле Grand Hotel Tremezzo Фото: пресс-служба отеля

Согласитесь, выбор для новобрачных более чем солидный, однако и это еще не все. Специально для ценителей классической старины команда отеля может организовать свадьбу на исторической роскошной вилле — Villa Sola Cabiati — на 50 человек. Не хватит места всем гостям? Персонал установит просторные шатры, что позволит увеличить общую вместимость до 250 человек. Есть более просторная и еще более роскошная вилла — Villa Passalacqua, в которой способно разместиться до 200 человек. Вилла была построена в XVIII веке и признана национальным памятником архитектуры Италии. Нет ничего удивительного в том, что ее часто посещали знаменитые музыканты, художники, писатели и государственные деятели, начиная с Винченцо Беллини и Наполеона Бонапарта.

И еще один забавный бонус для молодоженов — в отеле имеются две частные лодки, которые можно забронировать для фотосессии или романтической прогулки по озеру Комо.

Александр Пигарев