Слово редактора

Самая громкая новость недели — Демна Гвасалия ушел из Vetements. Бренда—символа эпохи хайпа и уродливой моды. Бренда, который сам Демна и придумал. Почему? Официальная версия — устал. А бренды, которые творятся на кураже, один маркетинговый отдел не вытянет. Бренды-вспышки очень нужны. Они озаряют все вокруг, заставляют людей по-новому посмотреть на устоявшиеся традиции, но они обязательно уходят, гаснут.

Такие бренды, как Vetements, должны оставаться в истории вехами. Пришел—увидел—победил—ушел. На нерве, быстро, резво, лихо. А другие, «вечные», вроде Dior, Balenciaga или Fendi, должны реагировать на такие пришествия живо и бодро.

Официально писать некролог хайпу рано, конечно. Эта тенденция будет умирать долго и мучительно. Зато очень радостно писать панегирик классической моде — видоизменившейся, помолодевшей, но сохранившей традиции и ремесленничество. Такой, какую показывают все те же Dior, Fendi и еще сотня завсегдатаев Pitti Uomo.

Впрочем, не только о гардеробе и вещах в «Коммерсантъ. Стиль» пойдет речь. Сразу несколько известных спортсменов стали героями этого номера. Во-первых, потому, что они идеальная иллюстрация тенденции на демократизацию классической моды и смешение ее со спортивной эстетикой, а во-вторых, потому, что очень многие дома моды решили поддерживать спорт и выбирают спортсменов своими амбассадорами.