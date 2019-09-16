«Краснодар» сложил «Крылья»

«Зениту» не удалось сохранить единоличное лидерство в чемпионате России по футболу. В воскресенье, 15 сентября, в матче девятого тура «Краснодар» переиграл дома «Крылья Советов» со счетом 4:2 и также набрал 20 очков, снова опередив петербургский клуб по дополнительным показателям. По-прежнему на один балл меньше имеет ЦСКА, взявший верх над «Тамбовом» в Саранске — 2:0.

После того как «Зенит» одолел на старте девятого тура «Арсенал» и возглавил чемпионат России с 20 очками, он перешел в режим ожидания — как сыграют два других представителя тройки лидеров. И если «Ростов» проведет свой матч с «Ахматом» только в понедельник, то «Краснодар» в воскресенье принимал находящиеся в нижней части турнирной таблицы «Крылья Советов» и добился успеха.

Хозяева, безусловно, выступали в роли фаворита, однако в предыдущих домашних встречах с самарским клубом у них была отрицательная статистика: две победы, две ничьи и четыре поражения. И сейчас уже на 12-й минуте «быки» оказались в проигрышной позиции, не уследив за самым опасным нападающим гостей Александром Соболевым, который забил седьмой гол и догнал лучшего бомбардира первенства Элдора Шомуродова из «Ростова». Впрочем, вскоре Магомед-Шапи Сулейманов восстановил статус-кво. Но под занавес первого тайма кубанцам пришлось пережить еще один неприятный эпизод: Сергей Карасев с помощью своих видеоассистентов все-таки разглядел, как мяч попал в руку Руслана Камболова после удара Антона Зиньковского, и указал на 11-метровую отметку. В итоге вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов совершил два сейва подряд, не позволив отличиться сначала тому же Зиньковскому, а потом и Соболеву с «точки».

Зато второй тайм сложился для «быков» наилучшим образом. По сути, к 57-й минуте они сняли все вопросы относительно результата, когда Кристофер Ольсон и Вандерсон пробили голкипера «Крыльев» Сергея Рыжикова. А в дальнейшем и им подсобил VAR, который зафиксировал касание мяча рукой у стоявшего в стенке Александра Гацкана при исполнении штрафного удара Сулеймановым. Сам пенальти от Ари Рыжиков «потащил», но бразилец сумел добить мяч в сетку. В оставшееся время гости лишь сократили разницу, заработав еще один 11-метровый.

Впритык к лидерам подобрался ЦСКА, несмотря на то что у него возникли серьезные трудности в матче с «Тамбовом», располагающимся на последнем месте. Первый тайм закончился вничью — 0:0, хотя армейцы владели значительным преимуществом и создали несколько голевых моментов. Да и после перерыва им долго не удавалось сломить сопротивление аутсайдера. Федор Чалов даже не реализовал пенальти, который арбитр Михаил Вилков назначил за неочевидную игру рукой у защитника Максима Осипенко. И только когда судья удалил с поля Валерия Чуперку, предъявив тому одну за другой две желтые карточки, москвичи дожали «Тамбов» усилиями Кристияна Бистровича и Хёрдура Магнуссона.

Важную победу над «Сочи» в девятом туре одержал и «Локомотив», причем для его главного тренера Юрия Семина она была юбилейной — 300-й в чемпионатах России. Правда, 72-летнего мэтра, по его словам, больше обрадовало командное, а не индивидуальное достижение. «Нам были очень нужны три очка,— отметил на послематчевой пресс-конференции рулевой железнодорожников.— Плохо, что травмы получили Антон Миранчук и Бенедикт Хёведес. Теряем ведущих игроков».

Между тем уже на шесть очков от лидеров отстал «Спартак», который недавно входил в их число. После неудачи в противостоянии с «Зенитом» красно-белые потерпели совсем неуместное поражение от «Урала». Мало того что это произошло в родных стенах, так еще они уступили самой пропускающей команде премьер-лиги. С учетом матча со «Спартаком» в пассиве екатеринбуржцев стало 19 мячей. Например, другие претенденты на медали — «Локомотив» и «Краснодар» — заколотили им по четыре гола. Неудивительно, что очередное фиаско столичного клуба, проигравшего четыре из пяти последних встреч, в том числе в квалификации Лиги Европы, вызвало крайне негативную реакцию со стороны спартаковской торсиды и вновь всколыхнуло разговоры об отставке Олега Кононова. Главный тренер москвичей обещал ответить болельщикам, требующим его ухода, победами. А генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал, как сообщает ТАСС, что Кононов прошения об отставке не подавал и продолжает работу. «Мы надеемся, что результат придет. У нас есть цель — групповой этап Лиги чемпионов»,— заявил Томас Цорн. Впрочем, уже в ближайшую пятницу по итогам матча десятого тура с «Уфой» ситуация в «Спартаке», пожалуй, может измениться.

Александр Ильин