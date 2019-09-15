Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10%

В сентябре аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%, по сравнению с августом, сообщают специалисты аналитического центра ЦИАН. Если в августе средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе составляла 27,6 тыс. рублей, то в сентябре за аренду приходится платить уже 30,3 тыс. рублей. По темпам роста цен Петербург занял третье место в стране, уступив Воронежу (+15%) и Перми (+12). В Москве аренда жилья в сентябре подорожала лишь на 2%.

По данным «Ъ», на рост цен оказала влияние сезонность и высокий спрос на жилье в аренду. Специалисты снижения арендных ставок не ожидают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилье подорожало по сезону».