Роспотребнадзор выяснит, как питаются россияне

Роспотребнадзор 15 сентября запустил в пяти регионах страны систему мониторинга за состоянием питания различных групп населения (включая детей), сообщается на сайте ведомства. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Мониторинг запустили в Башкирии, Московской, Самарской, Свердловской и Омской областях. Проведение исследований будет организовано путем опроса и анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей. Опрос и анкетирование родителей проведут специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска.

«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов»,— цитирует руководителя Роспотребнадзора Анну Попову пресс-служба ведомства.

По словам госпожи Поповой, результаты исследований станут основой новых рекомендаций по питанию для детей в разных возрастных группах и позволят разработать адресные образовательные программы для детей, учителей и родителей.

Еще одним аспектом станет исследование и проверка продуктов питания. «Наша задача, буквально, изучить молекулярный состав продукта, чтобы понять — перед нами просто элемент насыщения, или в нем есть польза для организма. Следующий шаг, когда мы сформируем весь объем исследованного и изученного материала, наступит пора говорить о выводах и конкретных предложениях»,— заявила глава Роспотребнадзора.