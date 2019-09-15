Акционеры отказались ликвидировать ПАО «Трест №14»

ПАО «Трест №14», один из крупных региональных застройщиков, оказавшийся в сложном финансовом положении не будет ликвидировано. Такое решение приняли акционеры общества на внеочередном собрании 13 сентября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источников в компании.

«В итоге решение по этому вопросу не принято. Ликвидационная комиссия не сформирована. Ликвидации не будет», — сообщили в «Тресте №14».

Также на внеочередном собрании акционеров общества решался вопрос о заключении мирового соглашения с кредитором – Федеральной налоговой службой. Задолженность «Треста №14» перед ФНС составляет 181 млн рублей. Источник в компании пояснил, что акционеры одобрили подписание мирового соглашения. Также поддержано решение разместить 24 тыс. дополнительных акций и разместить их среди действующих акционеров по цене 7,4 тыс. за штуку — на сумму 181,39 млн руб. В дальнейшем дополнительно эмитированные бумаги предполагается передать ФНС в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам. В этом случае ФНС станет контролирующим акционером ПАО.

ПАО «Трест №14» — один из крупнейших застройщиков региона, создано в 1960 году. Компания возводит жилье в Перми и Пермском крае. В 2018 году предприятие сдало 23,1 тыс. кв. м недвижимости, в 2017-м — 91,7 тыс. кв. м. Основной акционер ПАО — гендиректор компании Владимир Мачехин (88,61% акций предприятия). Выручка в 2018 году — 1 млрд руб. (в 2017-м — 2,8 млрд руб.), чистый убыток — 49,7 млн руб. (в 2017-м — 525,4 млн руб.). В последние годы компания столкнулась с финансовыми сложностями и, чтобы справиться с проблемами, стала распродавать свои активы – участки, здания и базы.