Налоговой предлагают вступить в трест

Оказавшийся в сложном финансовом положении пермский «Трест №14» опубликовал параметры возможного мирового соглашения с ФНС, добивающейся банкротства девелопера из-за долга в 181 млн руб. Акционеры «Треста» планируют на указанную сумму провести допэмиссию акций, которые передадут в обеспечение налоговой. Акционерам также предлагается ликвидировать ПАО. В «Тресте» такие разноплановые меры намерены прокомментировать после собрания акционеров.



Совет директоров ПАО «Трест №14» утвердил повестку внеочередного собрания акционеров, намеченного на 13 сентября. В повестку включены вопросы: заключение мирового соглашения между обществом и налоговой инспекцией с предоставлением обеспечения; увеличение уставного капитала ПАО через допэмиссию акций; ликвидация ПАО и назначение ликвидационной комиссии; внесение изменений в устав.

В рамках плана предлагается выпустить 24 тыс. акций общества и разместить их среди действующих акционеров по цене 7,4 тыс. за штуку — на сумму 181,39 млн руб. Сейчас уставный капитал ПАО — 151,5 млн руб. В дальнейшем дополнительно эмитированные бумаги предполагается передать ФНС в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам. В этом случае ФНС станет контролирующим акционером ПАО.

Также акционерам ПАО предлагается одобрить решение о введении процедуры добровольной ликвидации общества. Это решение должно быть доведено до сведения налоговой и кредиторов.

В самом «Тресте» детали антикризисного плана с возможной ликвидацией ПАО не раскрывают.

Замгендиректора по развитию Наталья Белобородова лишь отметила „Ъ-Прикамье“, что вопросы, поставленные на повестку собрания акционеров, «сформированы в связи со сложившейся ситуацией в компании; все ответы будут даны после принятия решения акционерами общества».

ПАО «Трест №14» — один из крупнейших застройщиков региона, создано в 1960 году. Компания возводит жилье в Перми и Пермском крае. В 2018 году предприятие сдало 23,1 тыс. кв. м недвижимости, в 2017-м — 91,7 тыс. кв. м. Основной акционер ПАО — гендиректор компании Владимир Мачехин (88,61% акций предприятия). Выручка в 2018 году — 1 млрд руб. (в 2017-м — 2,8 млрд руб.), чистый убыток — 49,7 млн руб. (в 2017-м — 525,4 млн руб.).

Последние пару лет один из крупнейших пермских застройщиков испытывал финансовые сложности — в арбитражный суд поступали иски от контрагентов. В суд также неоднократно поступали заявления о банкротстве ПАО, однако все разбирательства были прекращены (по заявлению истцов или по решению суда). «Трест» пытался справиться с проблемами, начав распродажу своих активов (участков, зданий и баз). Самым крупным реализованным активом стал участок в 39 га на Бахаревке, его купил холдинг «Сатурн-Р».

В конце мая в арбитраж поступило заявление от ФНС Свердловского района Перми о банкротстве «Треста» с самой крупной суммой требований — на 218 млн руб. Позже ФНС уточнила свои требования до 181 млн руб. Арбитражный суд дал сторонам почти три месяца для урегулирования спора мирным путем, заседание назначено на 23 сентября.

Отметим, что у «Треста №14» был еще один крупный кредитор — банк «Урал ФД». Объем задолженности ему в «Тресте» не раскрывали. В банке не стали комментировать антикризисный план ПАО. Источник на стройрынке сообщил, что «Трест» за последнее время закрыл большинство кредитов перед банком. Достигнуто соглашение о рефинансировании кредитных линий. Две из четырех кредитных линий уже погашены»,— сообщила Наталья Белобородова. Действительно, кредиторская задолженность, по данным «СПАРК», у общества снижается: с 2,496 млрд руб. в 2017 году, 2,04 млрд в 2018-м и 1,88 млрд руб. в первом полугодии 2019-го.

Мнения экспертов относительно задуманного плана «Треста» по выходу из кризиса разделились. Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева полагает, что вопросы о мировом соглашении с обеспечением и о ликвидации компании вынесены как альтернативные варианты решения проблемы. «С юридической точки зрения, если не пройдет вариант с налоговой, то предприятие может подлежать ликвидации»,— отметила эксперт. При этом она отмечает, что, действительно, существует механизм конвертации долга в акции:

«Но не только общее собрание акционеров принимает решение об этом. Налоговая должна быть готова их принять, причем это согласие будет вырабатываться на самом высшем уровне, в Москве»

Госпожа Медведева обращает внимание, что эффективность конвертации долга в акции можно оценить, только изучив экономические показатели предприятия: «К примеру, у предприятия должна быть запланированная на ближайшее время прибыль не менее 250 млн руб., с нее акционер сможет получить дивиденды».

Старший аналитик ФК «Альпари» Роман Ткачук добавляет, что конвертация задолженности в акции проблем застройщика не решит, этот шаг позволит локально уйти от банкротства, но финансовые проблемы не закончатся: «Во-первых, доля в компании — это получение дивидендов, если общество выйдет на прибыльность. Во-вторых, это возможность продвинуть своих людей в совет директоров с правом голосования по ключевым вопросам. Если доля больше 50%, то фактически компания сменит владельцев. Если доля больше 25% — это блок-пакет. Новые акционеры смогут голосовать по всем ключевым вопросам, блокировать ключевые решения. Если доля меньше этой, получается представительство, право голоса, но сильного рычага у налоговой службы не будет»,— поясняет аналитик.

Партнер агентства юридической безопасности «Интеллект-С» Роман Речкин считает, что мировое соглашение с обеспечением и ликвидация общества — одна последовательность действий, избранная советом директоров ПАО.

«Им нужны деньги, чтобы рассчитаться с налоговой по мировому соглашению. Соответственно, они увеличивают уставный капитал по закрытой подписке, деньги заходят в общество и идут в бюджет. Заключается мировое, дело о банкротстве прекращается. После этого акционеры запускают ликвидацию, видимо, акционерное общество уже неактуально»,— предполагает господин Речкин.

Высокопоставленные собеседники в минстрое края и администрации Пермского района (в последние годы «Трест» активно строит именно на этой территории) сообщили „Ъ-Прикамье“, что предприятие не уведомляло их о возможном сворачивании деятельности.

Евгения Ахмедова