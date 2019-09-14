В Челябинской области четыре человека насмерть отравились газом от гнилого картофеля

Четыре человека погибли в поселке Магнитка Челябинской области из-за отравления парами газа от гниющего картофеля, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. Челябинское управление Следственного комитета России отметило, что среди погибших был 16-летний подросток.

«Тела 3 человек были эвакуированы из погреба, еще один 1 человек подавал признаки жизни (он также находился в погребе). Мужчина был срочно госпитализирован в Кусинскую районную больницу, однако скончался в лечебном учреждении»,— говорится в сообщении ГУ МЧС. Региональный СКР добавил, что следователи уже начали проверку. «По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения»,— отмечается в пресс-релизе.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что четыре человека погибли от взрыва снаряда в подвале частного доме. ГУ МЧС опроверг эту информацию. «Взрыва и пожара на территории данного домовладения не было»,— заявило ведомство.