Между Черным и Балтийским морем прокладывают проект

Премьер-министр Украины предложил соединить Черное и Балтийское моря водным путем. Такую идею Алексей Гончарук озвучил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Он сообщил, что это один из амбициозных инфраструктурных проектов украинского правительства. Но для его реализации нужно договориться с Белоруссией и Польшей, подчеркнул премьер. И, по словам Гончарука, Киев уже начал это делать.

Пока слишком рано судить о том, насколько этот замысел реален и экономически обоснован. Не исключено, что он так и останется проектом, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Проект объективно очень сложны и технически, и финансово. Даже не понятен сейчас объем средств, которые понадобится для его реализации. И для Польши, и для Украины действительно есть интерес в том, чтобы увеличить грузопотоки, проходящие через их территорию.

По мере проработки проекта будет понятно, окажется это очередной прожект, который ничем не закончится, либо в этой найдется какая-то экономика. Но пока, мне кажется, что об этом в горизонте 2019-2020 годов говорить сложно. Хорошо, если в 2021 году прорисуется какая-то конфигурация того, как этот проект в принципе может быть сделан и как это будет организовано с участием и при партнерстве трех стран».

Если идея дойдет до стадии реализации, основные строительные работы придутся на территорию Польши. Только они, по мнению экспертов, потребуют инвестиций в размере €12 млрд. Пока план, озвученный Киевом, больше всего похож на адресованную Евросоюзу просьбу профинансировать собственные инфраструктурные проекты Украины, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш: «Это старая как мир концепция. Она называется “Междуморье»” Была идея от моря до моря фактически таким образом изолировать Россию. Но она до сих пор не получалась в силу того, что Белоруссия не участвовала. Я думаю, что это знак Евросоюзу в том смысле, что Украина готова будет акцентировать деньги на эти проекты. В первую очередь здесь есть желание получить какие-то средства от ЕС».

Предполагается, что длина водного пути, который должен пройти по территории трех стран — Украины, Белоруссии и Польши,— составит более 2 тыс. км.

Андрей Загорский