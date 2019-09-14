Устричным фермам выписывают экспертизы

Крымские устричные фермы пожаловались на надзорные «репрессии». Сразу три аквакультурные ассоциации полуострова написали письмо министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. В нем они рассказали, что недавно получили от местного Росприроднадзора уведомления об административных правонарушениях. Проблема в том, что фермы не получили положительных заключений по итогам государственной экологической экспертизы.

Официальная стоимость этой процедуры — 200 тыс. руб. Во всяком случае, такую цифру называет Росприроднадзор. Но сами предприятия жалуются, что эту экспертизу им предлагают пройти частные компании по сильно завышенным тарифам. При этом совершенно не учитывается размер фермы, рассказал “Ъ FM” председатель Крымской ассоциации аквакультуры Сергей Грищенко: «Такие проблемы возникли сейчас всех морских хозяйств Крыма и Краснодарского края, на Дальнем Востоке. Необходимо провести государственную экологическую экспертизу. Мы не против это сделать, но та методика, по которой коммерческие структуры предлагают нам сделать весь пакет документов... Проблема в том, что у нас разные хозяйства. К примеру, в Крыму есть такие, в которых от 6 до 200 га воды. Предложения все были как под копирку по цене 3,5 млн руб. за пакет документов. Непрозрачен и нечетко прописан регламент по проведению экспертизы, поэтому мы и призываем чиновников на общую встречу по этим проблемам».

В первом полугодии аквафермы Крыма вырастили более 800 тонн устриц. Это намного больше, чем в прошлом году. Но и риски у таких предприятий весьма значительные. Поэтому государство должно поддерживать отрасль, а не давить на нее, говорит директор мидийно-устричной фермы в Коктебеле Сергей Кулик: «Это, естественно, подорвет нашу аквакультуру, потому что откуда мы, феремеры, возьмем 3,5 млн? Ладно, было бы 100 тыс. Это они должны нам приплачивать за то, что мы занимаемся аквакультурой. Потому что устрица, мидия, одна створочка в сутки пропускает через себя 60 л, то есть мы фильтруем, очищаем, наоборот, улучшаем экосистему Черного моря. Я считаю, что нам надо объединяться, идти через суд. Мы платим налоги, создаем рабочие места. Очень тяжело выращивать устриц и мидии, поэтому себестоимость пока очень высокая.

Я не пойду на эти условия, буду судиться».

Проблемой крымских фермеров заинтересовались в Госдуме. Член комитета нижней палаты по природным ресурсам Константин Слыщенко предложил снизить требования к бизнесменам. По его словам, речь идет о фермах в открытом море, где моллюски обитают в естественной среде и не наносят вред экологии.

Владимир Соколов