Форвард «Вашингтона» Кузнецов отстранен на три игры НХЛ за употребление кокаина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов временно отстранен от участия в трех матчах сезона за «неподобающее поведение» — в его допинг пробе был обнаружен кокаин, сообщила Национальная хоккейная лига (НХЛ). Спортсмен заявил, что не будет обжаловать решение.

Такая мера была принята после встречи спортсмена комиссаром НХЛ.

Напомним, 27-летний нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года в августе за нарушение антидопинговых правил, он был уличен в употреблении кокаина — проба, показавшая следы наркотика, была взята 26 мая, в заключительный день чемпионата мира. Решение IIHF не означает, что Кузнецову запретят играть за «Вашингтон»: НХЛ так и не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и признавать решение IIHF не обязана. К тому же кокаин не относится в НХЛ к числу запрещенных препаратов.

Подробнее о решении IIHF — в материале “Ъ” «Ice Cockey Federation».