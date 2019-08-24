Ice Cockey Federation

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила о дисквалификации звезды сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова на четыре года. Жесткие меры IIHF приняла, после того как Кузнецов был уличен в употреблении кокаина — проба, показавшая следы наркотика, была взята 26 мая, в заключительный день чемпионата мира. В Федерации хоккея России (ФХР) уверены, что кокаин форвард принимал вне расположения команды. А в Министерстве спорта РФ причиной инцидента назвали ранний отъезд игроков из России в страны с «совсем иной культурой». Решение IIHF не означает, что Кузнецову запретят играть за «Вашингтон». Сильнейшая лига мира так и не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и признавать решение IIHF не обязана. К тому же кокаин не относится в НХЛ к числу запрещенных препаратов.

Один из наиболее известных российских хоккеистов, 27-летний форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оказался в центре громкого допингового скандала. Вчера Международная федерация хоккея объявила о том, что он дисквалифицирован на четыре года. В турнирах, проводимых под эгидой IIHF, Кузнецов сможет выступать не ранее середины июня 2023 года. В федерации сообщили, что жесткое наказание назначено Кузнецову за употребление кокаина в соревновательный период. Следы наркотика были обнаружены в пробе, взятой у форварда 26 мая, в заключительный день чемпионата мира, проходившего в Словакии. Накануне сборная России, собравшая практически сильнейший состав, неожиданно уступила в полуфинале финнам, а спустя сутки обыграла в матче за третье место по буллитам чехов.

Четыре года дисквалификации за первый в карьере спортсмена допинговый случай назначаются только при отсутствии каких-либо смягчающих обстоятельств.

В похожей истории волейболиста Павла Мороза, также попавшегося на употреблении кокаина летом этого года, дисквалифицировали всего на 18 месяцев, поскольку концентрация наркотика в его пробе была невысокой. В случае с Кузнецовым все, похоже, серьезнее. Однако в Федерации хоккея России полагают, что наркотики хоккеист принимал вне расположения сборной. «Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено»,— говорится в сообщении на сайте ФХР. А министр спорта РФ Павел Колобков с сожалением констатировал: «Мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура».

Речь идет об очень громком допинговом деле. 27-летний Евгений Кузнецов — настоящая суперзвезда хоккея. Он вместе с Александром Овечкиным является лидером «Вашингтона», за который выступает с 2014 года. Особенно удачным для центрфорварда получился позапрошлый сезон. Он наряду с Овечкиным был главным героем розыгрыша Кубка Стэнли, вылившегося в первый в истории вашингтонской команды триумф. В 24 матчах play-off россиянин набрал 32 очка.

Евгений Кузнецов, как заявил ТАСС президент IIHF Рене Фазель, еще может оспорить вчерашнее решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Но, учитывая, что хоккеист не требовал вскрытия пробы B, можно считать, что он признал вину.

Сам Кузнецов в распространенном от его имени заявлении ее не отрицает, констатируя, что «разочаровал многих важных для него людей, включая членов семьи, партнеров по команде, друзей», а также что «единственный способ вернуть их доверие заключается в том, чтобы отныне контролировать свои действия». Хоккеист выразил разочарование тем обстоятельством, что не сможет в следующие четыре года выступать за сборную России.

Примечательно, что Евгений Кузнецов уже не первый раз попадает в скандал с кокаином. Сразу после окончания мирового первенства в Twitter было размещено видео, на котором хоккеист «Вашингтона» разговаривает по телефону, на столе перед ним рассыпан белый порошок, а на заднем фоне на кровати спит женщина. Сам Кузнецов объяснил, что ролик был снят летом 2018 года в Лас-Вегасе, после того как его клуб выиграл Кубок Стэнли. По словам хоккеиста, он просто зашел к знакомым в номер, а когда увидел, что там происходит, быстро покинул помещение. При этом Кузнецов утверждал, что в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что не употреблял наркотики. «Вашингтон» проводил расследование по мотивам видео, но не нашел доказательств вины хоккеиста.

Говоря о случае с Евгением Кузнецовым, важно знать, что в НХЛ, в отличие от других североамериканских лиг, кокаин не значится в списке запрещенных субстанций. До 2016 года игроков лиги вообще не тестировали на этот наркотик. И только после того, как врачи команд забили тревогу, сообщая о том, что все больше хоккеистов используют кокаин, проверки начались. Однако сам факт выявления в пробе следов наркотика никаких последствий не влечет. Только если концентрация действительно высока и хоккеист попадается не в первый раз, лига может предложить ему добровольно вступить в программу по избавлению от зависимости. Кроме того, игрока могут подвергать более частым проверкам.

О том, что карьере Евгения Кузнецова в НХЛ, скорее всего, ничего не грозит, вчера сообщили и во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), и в НХЛ. «НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями»,— заявили ТАСС в WADA. В свою очередь, вице-президент НХЛ Билл Дейли сообщил, что Кузнецов уже согласился вступить в программу по преодолению зависимости и прохождению регулярного тестирования. «Кузнецов также согласился лично встретиться с главой НХЛ Гэри Беттменом, чтобы обсудить ситуацию и его действия в преддверии открытия тренировочных лагерей»,— пояснил Дейли в заявлении для официального сайта лиги.

Александр Петров