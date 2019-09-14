США и Россия обсудили возможность увеличения дипмиссии

Представители России и США провели в Вене консультации о возможном увеличении числа дипломатического персонала в странах. Переговоры состояли в среду, 11 сентября, сообщил в интервью агентству «Интерфакс» посол США в России Джон Хантсман.

«В минувшую среду состоялись переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы»,— сказал господин Хантсман.

Напомним, в декабря 2016 года начались «дипломатические войны» между Москвой и Вашингтоном. Из США были высланы 35 российских дипломатов. 28 июля 2017 года власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников своих дипмиссий на территории России до 455 человек. Вашингтон в ответ потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В марте 2018 года власти США в рамках проявления солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей» объявили о высылке из страны еще 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, после чего российские власти заявили о решении выслать такое же число американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не питает надежд на улучшение отношений с США после увольнения помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона,

Подробнее об отставке господина Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».