ПФР рассказал о возможных причинах уменьшения пенсий

Пенсионные выплаты могут поступить гражданам в сокращенном размере из-за неоплаты штрафов, коммунальных платежей или алиментов, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР). Как правило, удерживается не более 50% от общей суммы, однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних или назначенных судом штрафов сумма может увеличиться до 70%.

В настоящее время не существует ограничений по взысканию из пенсии. Перед списанием служба судебных приставов должна направить соответствующее уведомление. Узнать причину взысканий можно, обратившись за разъяснением в ПФР.

Сокращенная на 20% пенсия может быть установлена, когда ранее возникла переплата. Она может появиться, когда человек своевременно не информирует о лишении преференций — например, завершение обучения трудоспособным получателем пенсии по потери кормильца. Также сумма пенсионного обеспечения может поменяться из-за смены регионального коэффициента при переезде.