Украинец Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Победа была присуждена единогласным решением судей.

Теперь у Ломаченко три чемпионских пояса — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC.

Бой прошел в Лондоне, ему предшествовал поединок между россиянином Александром Поветкиным и другим британцем Хьюи Фьюри. Россиянин одержал победу.

О первом поединке читайте в публикации “Ъ” «Александр Поветкин встретил 40-летие победой».