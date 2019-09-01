Украинец Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Победа была присуждена единогласным решением судей.
Теперь у Ломаченко три чемпионских пояса — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC.
Бой прошел в Лондоне, ему предшествовал поединок между россиянином Александром Поветкиным и другим британцем Хьюи Фьюри. Россиянин одержал победу.
О первом поединке читайте в публикации “Ъ” «Александр Поветкин встретил 40-летие победой».
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