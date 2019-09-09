Севастополь выбрал бесконфликтное заксобрание В городском парламенте будет больше партий, но меньше сторонников Алексея Чалого

Представители шести партий будут работать в севастопольском заксобрании второго созыва. Таковы предварительные итоги выборов 8 сентября. Всего в городском парламенте 24 депутата (16 выбираются по партийным спискам, еще 8 — в одномандатных округах). 15 (8 по списку и 7 в одномандатных округах) мандатов в заксобрании получила «Единая Россия», по 3 депутата будут представлять КПРФ и ЛДПР, по одному — «Справедливую Россию», Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и партию «Зеленые». Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что новый состав заксобрания не будет конфликтовать с губернатором города, а бывший спикер заксобрания Алексей Чалый по результатам выборов утратил политическое влияние в Севастополе. При этом доля «Единой России» в севастопольском заксобрании сократилась с 22 до 15 мандатов из 24. Снизилась на 10 мест и ее доля в Госсовете Крыма.

«Единая Россия» набрала 38,5% на выборах в заксобрание Севастополя по итогам обработки 100% бюллетеней. 18,7% избирателей поддержали КПРФ, 18,55% — ЛДПР. Пятипроцентный барьер на выборах также преодолели «Справедливая Россия» (8,78%) и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (6,87%). В шести из восьми одномандатных округов победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Также в городской парламент прошла член партии власти Татьяна Лобач, участвовавшая в избирательной кампании как самовыдвиженец. В одном из округов победил Вячеслав Горелов, выдвинутый партией «Зеленые».

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Таким образом, единороссы получат лишь 15 из 24 голосов в городском парламенте. В законодательном собрании Севастополя, избранном в 2014 году, партия располагала 22 мандатами, но из-за конфликта между депутатами группы бывшего спикера Алексея Чалого и губернаторами города это формальное большинство не могло считаться эффективным инструментом. Группа господина Чалого насчитывала 13–14 депутатов, вторую часть депутатов-единороссов (и двух депутатов от ЛДПР) контролировали губернаторы Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников.

В новом составе заксобрания у сторонников Алексея Чалого будет лишь 5–6 мандатов.

Сам он в выборах не участвовал, а часть его сторонников прошла в парламент по списку и по округам от «Единой России». Также его сторонником является Вячеслав Горелов.

Секретарь севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин считает результат партии на выборах хорошим: «Партия берет уверенное большинство в заксобрании, 14 мандатов (15 вместе с самовыдвиженцем, членом ''Единой России'' Татьяной Лобач.— “Ъ”). Поэтому все хорошо»,— сказал “Ъ” господин Саблин. Он не стал называть кандидатов от партии в сенаторы и на пост спикера севастопольского парламента. С ними партия определится после того, как горизбирком подведет официальные итоги выборов.

Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев сказал “Ъ”, что результатом выборов стала окончательная потеря Алексеем Чалым своего политического влияния: «Никакой демарш с его стороны уже не возможен. В заксобрание от него прошли в основном системные люди». Господин Николаев считает, что, несмотря на партийное разнообразие нового состава городского парламента, он будет подконтролен губернатору (напомним, сейчас городом руководит врио губернатора Михаил Развожаев, назначенный после отставки Дмитрия Овсянникова). «Больше мы ничего о заксобрании Севастополя не услышим, оно будет скучным»,— подытожил Олег Николаев.

Кандидат политических наук Сергей Горбачев также считает, что конфликтов между исполнительной и законодательной властью в Севастополе больше не будет.

«Большинство получила ''Единая Россия'', и партийная дисциплина в этот раз во фракции будет крепкой»,— сказал “Ъ” господин Горбачев.





По его словам, наличие других партий в заксобрании сделает его площадкой для «конструктивной дискуссии».

Первый секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко оценил результат своей партии на «твердую тройку». По его словам, коммунисты получили «минимум из того, на что рассчитывали». Он планирует помогать исполнительной власти законотворчеством, но пообещал правительству города «жесткий контроль», особенно по вопросам бюджета и ФЦП развития города. «Мы открыты для переговоров со своими коллегами в новом депутатском корпусе. Будем работать, будем выяснять ситуацию»,— сказал “Ъ” Василий Пархоменко.

Лидер севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев сказал “Ъ”, что результаты выборов показали: партия в Севастополе «на правильном пути». «18,55% — это беспрецедентный для Севастополя показатель доверия ЛДПР. Пять лет назад у нас было чуть больше 8%. Значит, мы правильно все делаем и правильно работаем для севастопольцев»,— заявил господин Журавлев. Он считает, что вопрос участия представителей ЛДПР в работе комитетов и комиссий заксобрания «требует дополнительных консультаций».

Севастопольский политолог доктор политических наук Александр Ирхин заявил “Ъ”, что преодоление Российской партией пенсионеров за социальную справедливость пятипроцентного барьера стало для него неожиданностью. Среди причин он назвал большое количество военных пенсионеров среди жителей Севастополя.

8 сентября прошли также выборы 75 депутатов Госсовета Крыма: 50 из них избраны по спискам, 25 — в одномандатных округах. Победу, по предварительным данным, опубликованным на сайте крымского избиркома, одержала «Единая Россия»: список этой партии поддержали 54,75% избирателей. Второе место — за ЛДПР, набравшей 16,84% голосов, третьей стала КПРФ — 8,19%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Единороссы также победили во всех одномандатных округах. В итоге партия власти получит 60 из 75 мандатов — это на 10 меньше, чем в Госсовете первого созыва.

В итоге партия власти получит около 60 из 75 мандатов — это на 10 меньше, чем в Госсовете первого созыва.

Ряд опрошенных “Ъ” экспертов связали снижение представительства ЕР в заксобраниях Крыма и Севастополя с ослаблением эффекта присоединения полуострова к РФ, после которого проходили предыдущие выборы. Отметим, Госсовету Крыма в октябре предстоит избрать главу республики. Список кандидатов еще не внесен, но «Единая Россия» ранее заявляла, что готова вновь поддержать действующего главу Сергея Аксенова.

Отметим, что на трех крымских избирательных участках результаты голосования были отменены решением ЦИК РФ: на двух из них зафиксировали вброс бюллетеней, на третьем «по ошибке» выдали бюллетени избирателям из другого округа.

Вадим Никифоров, Симферополь