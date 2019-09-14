Эрдоган обсудит с Трампом покупку американских Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможность покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил агентство Reuters. США отказались от идеи продажи комплексов Patriot Турции после того, как Анкара получила первые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, купленные у России.

Как сообщил господин Эрдоган агентству, две недели назад он уже обсуждал в телефонном разговоре с главой Белого дома возможную покупку Patriot. Кроме того, он намерен поднять еще раз эту тему на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая откроется на следующей неделе.

«Я сказал, не важно, какое у нас есть соглашение по C-400, мы можем купить у вас определенное количество Patriot»,— сказал президент Турции Reuters. При этом он добавил, что при покупке американских комплексов Турция должна убедиться, что они подходят по техническим характеристикам российским С-400.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 состоялся в июле 2019 года. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400. Господин Трамп заявил, что не винит Турцию, и это «сложная ситуация». При этом Вашингтон отказался от передачи Анкаре истребителей пятого поколения F-35, так как их использование, как полагают в НАТО, не совместимо с российскими С-400.

Почему Белый дом отложил санкции против Анкары за покупку российских систем, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».