Поставщик Минобороны приговорен к возмещению

Как стало известно “Ъ”, суд удовлетворил второй иск Минобороны к экс-главе ОАО «Воентелеком» Николаю Тамодину, недавно освобожденному из колонии. С военного коммерсанта, осужденного за два особо крупных мошенничества на шесть лет и шесть месяцев, вместе с другими фигурантами было взыскано около 800 млн руб., однако реально они возместили копейки.

Иск военного ведомства к бывшему гендиректору ОАО Николаю Тамодину, его советнику Сергею Побежимову, начальнику 376-го военного представительства Минобороны России Игорю Яковлеву и заместителю командира войсковой части №61460 по материально-техническому обеспечению Николаю Стебе удовлетворил Останкинский райсуд Москвы. В начале этого года он постановил солидарно взыскать с ответчиков 132 996 362 руб. и даже 19 коп. Игорь Яковлев и Николай Стеба обжаловали решение в Мосгорсуде, но тот на днях отклонил их апелляции.

Минобороны обратилось в суд с иском, указывая, что в отношении всех четырех ответчиков главным военным следственным управлением Следственного комитета России были возбуждены и расследованы уголовные дела, в ходе которых было установлено, что в период с мая 2011 года по декабрь 2012 года в результате умышленного завышения стоимости, номенклатуры и объемов работ и использованных материалов мошенническим путем они похитили около 137 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минобороны России предприятиям ОАО «Воентелеком» и ООО «Тамбоввоенсервис» для выполнения государственных контрактов по ремонту и сервисному обслуживанию средств радиоэлектронной борьбы. По всем этим делам военное ведомство было признано потерпевшей стороной, однако его иски в рамках уголовных процессов удовлетворены не были. Тогда Минобороны в рамках гражданского судопроизводства заявило иск ко всем ответчикам сразу.

Николай Тамодин на заседание суда апелляционной инстанции не явился, зато прислал заявление о признании исковых требований в полном объеме, попросив рассмотреть дело в его отсутствие.

В свою очередь, Игорь Яковлев и Николай Стеба (последний выступал по видеоконференцсвязи), не отрицая факт причинения ущерба военному ведомству, возражали против суммы взыскания, поскольку их роль в хищениях была минимальной.

Николай Тамодин в «качестве добровольного возмещения материального ущерба» выплатил 200 тыс. руб., Сергей Побежимов и Игорь Яковлев — по 2 млн руб., а господин Стеба — 45 тыс. руб.

Эти деньги были перечислены в федеральный бюджет, и суд их исключил из конечной суммы солидарного взыскания.

Приговор, ставший основанием для последнего взыскания, был вынесен Николаю Тамодину Мещанским райсудом Москвы в январе 2018 года. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд назначил ему три года колонии общего режима. Этот срок был соединен со сроком, не отбытым Николаем Тамодиным по приговору Савеловского райсуда Москвы, вынесенному в апреле 2015 года, и окончательно определен в шесть лет и шесть месяцев. Мосгорсуд затем сократил наказание до пяти лет и десяти месяцев.

Первую судимость Николай Тамодин получил за то, что в 2011–2013 годах в ходе исполнения государственного контракта совместно со своими подчиненными через субподрядные организации по заниженной стоимости приобретал подержанные изделия, которые по поддельным документам использовались на подведомственных заводах как новые.

Вскоре после первого приговора Минобороны также обратилось в суд, который в рамках гражданского судопроизводства взыскал с экс-главы «Воентелекома» ущерб в размере 664 млн руб. В апреле этого года после пересчета отбытой им в СИЗО части наказания (один год в тюрьме за полтора в колонии) Николай Тамодин вышел на свободу. Согласно базе судебных приставов, в отношении экс-главы «Воентелекома» ведется исполнительное производство о взыскании с него 796 млн руб.

Николай Сергеев