Плечевой состав

В пятницу Тверской суд Москвы огласит приговор по делу актера Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции Александру Лягину (ст. 318, ч. 2 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа господин Устинов, сопротивляясь задержанию, вывихнул старшему сержанту Лягину плечевой сустав. Свидетели защиты и адвокаты, ссылаясь на видео, снятое во время задержания, настаивали, что актер не причинял вреда правоохранителю. Однако суд отказался приобщить ролик к делу. Прокурор Кожекина подчеркнула, что своими действиями господин Устинов «унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство, авторитет представителя власти перед окружающими», потребовав назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

3 августа на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму четыре сотрудника полиции задержали на Пушкинской площади 24-летнего актера Павла Устинова. Один из четырех силовиков, участвовавших в задержании, Александр Лягин, обратился за помощью: на скорой помощи его доставили в институт Склифосовского, где был поставлен диагноз «вывих плечевого сустава». Больше 20 дней, сообщал господин Лягин суду, он находился в госпитале.

Следственный комитет 4 августа обвинил безработного актера по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). На следующий день обвинение переквалифицировали на ч. 2 той же статьи — применение насилия, опасного для жизни. Таким образом, максимально возможное наказание увеличилось с пяти лет лишения свободы до десяти лет.

Сотрудник Нацгвардии Лягин в четверг на заседании в Тверском суде заявил, что на Пушкинской площади заметил человека, который вел себя активно и скандировал лозунги. Это и был Павел Устинов.

«Я в составе группы был первым, кто схватил его,— рассказал полицейский суду.— Он пытался высвободиться из захвата, и я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил».

Во время задержания, пояснила выступившая затем прокурор Светлана Кожекина, обвиняемый потянул полицейского за руку «с применением силы корпуса», чем причинил потерпевшему «телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости». Прокурор Кожекина подчеркнула, что своими действиями господин Устинов «унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство, авторитет представителя власти перед окружающими».

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Господин Устинов вину не признал. Актер заявил, что не участвовал в митинге, а ждал своего друга, который намеревался предложить ему возможную подработку. Силовики, по словам Павла Устинова, «напали со спины», когда он собирался позвонить другу. «Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: "Я в митинге не участвую". Меня избили, положили на землю»,— изложил обвиняемый свою версию событий. Он добавил, что именно полицейский Лягин «скрутил» его и «увел в автозак».

Журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский снимал задержание господина Устинова (суд отказался приобщить ролик к материалам дела).

По словам Василия Полонского, ставшего свидетелем защиты, обвиняемый не выкрикивал лозунги, а при задержании полицейский упал сам. Мать обвиняемого Татьяна Устинова заверила суд, что сын никогда не интересовался политикой.

Художественный руководитель Высшей школы сценических искусств Константин Райкин, у которого учился Павел Устинов, намеревался выступить поручителем ученика. Однако господин Райкин не дождался начала заседания (оно началось с опозданием), поэтому позже появилось его видеообращение: «Я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали ему жизнь. Я хорошо его знаю, я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват. Он абсолютно надежный, спокойный человек, сам отслуживший в армии».

Адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков в ходе судебного заседания настаивал: на видеозаписи задержания обвиняемого отчетливо видно, что Павел Устинов, во-первых, не применял насилия к нацгвардейцу, а, во-вторых, последующие действия полицейского говорят о том, что, если бы у него была травма, он не мог их совершить. Адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков рассказал “Ъ”, что медицинская экспертиза, которая имеется в деле, «была проведена только через месяц после акции» и проводилась «по результатам лечения потерпевшего, после того как была собрана вся фактура».

У защиты нет уверенности, отметил он, что процедура была проведена должным образом, поэтому «сейчас предпринимаются попытки найти эксперта, который дал бы свое заключение о проведении экспертизы».

«Все произошло в довольно скомканном режиме, как и сегодняшнее судебное заседание,— сказал господин Чешков.— Во время процесса мы заявляли несколько ходатайств, однако все они были отклонены, в том числе — о допросе ряда неявившихся свидетелей. Процесс, очевидно по чьему-то указанию, должен был пройти как можно быстрее — в том же темпе, что и предыдущие дела (Константина Котова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова.— “Ъ”),— максимально сумбурно».

Напомним, на прошлой неделе московские суды приговорили пятерых участников недавних протестов к тюремным срокам за считаные дни. Дело Данила Беглеца, признавшего вину в том, что он «потянул за руку полицейского», было рассмотрено за два дня в особом порядке, он был приговорен к двум годам лишения свободы колонии общего режима. Кирилл Жуков, «ударивший росгвардейца по шлему», за два дня судебного разбирательства был приговорен к трем годам лишения свободы. Евгений Коваленко, кинувший урну в полицейского, и Иван Подкопаев, распыливший газовый баллончик в сторону двух росгвардейцев, получили три с половиной и три года колонии соответственно. За три дня был закончен процесс Константина Котова по «дадинской статье» — за многократное участие в несанкционированных акциях протеста: господин Котов приговорен к четырем годам колонии.

В четверг за восемь часов суд рассмотрел письменные доказательства, допросил семерых свидетелей (двоих — со стороны обвинения, пятерых — со стороны защиты), выслушал стороны и последнее слово обвиняемого. «Надеюсь на благоразумие,— сказал Павел Устинов.— Я не понимаю, зачем это все делается». Оглашение приговора назначено на 14:00 часов 13 сентября.

Валентина Путреша, Елизавета Михальченко, Мария Старикова, Александра Намятова