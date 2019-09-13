СКР решил не продлевать домашний арест экс-главе Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Следствие решило не ходатайствовать перед судом о продлении домашнего ареста бывшему главе Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву, обвиняемому в растрате при разработке нового сайта и фирменного логотипа учреждения. Об этом “Ъ” сообщил адвокат господина Конышева Алексей Цветков.

«Домашний арест у него заканчивается 17 сентября, сроки для подачи ходатайства о продлении меры пресечения истекли. Поэтому, скорее всего, будет подписка о невыезде»,— уточнил защитник. По его словам, обвиняемый сможет выйти на свободу 17 сентября.

Кроме того, следствие решило не продлевать домашний арест бывшему заместителю Игоря Конышева Александру Трушинскому, также обвиняемому в растрате. Третий фигурант дела — директор ООО «Агентство музейных инноваций» Сергей Картинцев — изначально находился под подпиской о невыезде.

Игорь Конышев частично возместил причиненный ущерб в размере 300 тыс. руб., добавил господин Цветков. Уголовное дело о хищении более 4 млн руб. при создании нового сайта Владимиро-Суздальского музея-заповедника было возбуждено в январе. В апреле Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении господ Конышева, Трушинского и Картинцева новое уголовное дело о растрате — на этот раз при разработке фирменного логотипа музея-заповедника.

Александр Тихонов, Ярославль