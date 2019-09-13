«Не продавай. Помоги купить» — форум о продажах в Нижнем Новгороде соберет сотни лучших компаний города

9 октября в Нижнем Новгороде руководители, продавцы и маркетологи смогут прокачать навыки переговоров, продаж и работы с современными инструментами на бесплатном цифровом форуме «Территория продаж».
Вы встретитесь с экспертами ритейла, IT и онлайн-торговли, консультантами по продажам и переговорам.
- Узнаете, как эффективно развивать продажи в офлайн и в интернете.
- Посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны,
- Найдете черные дыры, через которые утекает прибыль,
- Зададите вопросы экспертам и коллегам,
- Решите проблемы, о которых не подозреваете.
«Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами» — рекомендуют организаторы.
На форуме выступят специалисты компаний: 1С-Битрикс, МойСклад, ВКонтакте, МТС, Рекомендатель, BORIS DEMENTYEV VIDEO, Школа ораторского мастерства Марины Герц, R52.RU, а также эксперт по продажам с помощью рекомендаций Алексей Макаров, тренер по ораторскому мастерству Марина Герц, режиссер-оператор Борис Дементьев.
Что полезного для бизнеса:
- Как не упустить ни одной заявки и возвращать клиентов
- Как провести переговоры по сделке на 150 тыс., чтобы клиент не сорвался
- Как вычислить слабые места в воронке продаж
- 3 приема для аппетитного коммерческого предложения
- Фишки по работе с клиентами и инструменты для взрывных продаж
- Тонкости современной лидогенерации и CRM
Посмотрите подробную информацию и программу форума.
Участие бесплатное! Можно зарегистрироваться на сайте сейчас.
До окончания регистрации осталось всего 4 дня.
«Форум необходим руководителям и менеджерам по продажам, маркетингу, управлению проектами. Уделять время на обучение важно для любой команды, особенно в сфере продаж, где изменения происходят постоянно» — отмечают в отзывах участники.
Дополнительную информацию о форуме можно получить в компании «R52.RU»:
8-910-138-57-02
marketing@r52.ru
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